Французское издание "Le Point" опубликовало материал Par Jean Guisnel "Le renseignement militaire français en crise. La Direction du renseignement militaire a changé de patron en pleine guerre d’Ukraine, sur fond de méfiance entre services" ("Французская военная разведка в кризисе. Управление военной разведки сменило главу в разгар войны на Украине на фоне недоверия между ведомствами") в котором говорится, что в разгар российской специальной военной операции на Украине и на фоне недоверия между французскими военными разведывательными ведомствами сменился глава Управления военной разведки (Direction du renseignement militaire - DRM) министерства вооружённых сил Франции.

Бывший начальник Управления военной разведки (Direction du renseignement militaire - DRM) министерства вооружённых сил Франции генерал Эрик Видо (с) Valérie Koch / SIPA

Неожиданно быстрое увольнение главы французского Управления военной разведки (Direction du renseignement militaire - DRM) генерала Эрика Видо (Eric Vidaud) в конце марта стало шоком. В разгар войны России с Украиной и на фоне отсутствия ранее реакции французской исполнительной власти на заявления британских и американских ведомств о неизбежности русского вторжения, это увольнение могло показаться знаком недоверия правительства к генералу, который не справился с работой.

Но не все так просто. После многочисленных интервью с гражданскими и военными лицами, знакомыми с материалами DRM о войне на Украине, мнения разделились: "DRM имело всю нужную информацию о действиях русских войск, но сопровождающий их анализ был некачественным".

Не было и четкого распределения ролей. С одной стороны - Управление военной разведки (DRM), от которого ждут наблюдения за военными действиями, с другой - Главное управление внешней безопасности (General Directorate for External Security - DGSE), которое должно "зондировать" почву и понимать намерения других государств. Один из руководителей французской разведки говорит прямо: "Все, что связано с действиями Путина, военными намерениями и военной стратегией, подотчетно Управлению военной разведки. Что касается роли политики, участия иных стран, лиц, принимающих решения, то это Управление по безопасности. Они должны работать вместе, конфликт - это проигрыш для всех".

Цифровой вызов

Реальность такова, что DRM находится в кризисе, и это не связано с войной на Украине. Помимо организационных проблем, предполагающих реструктуризацию, которая должна быть завершена в течение двух лет, Управление может столкнуться с вызовами цифровизации - текущие информационные системы уже устарели. Для подобных преобразований потребуется десятилетие, а Управлению потребуется большая маневренность, чтобы продолжать качественно работать на фоне этих проблем, одновременно их решая.

Ситуация была известна уже давно. Когда генерал армии Тьерри Буркхард стал начальником Главного штаба вооружённых сил Франции в июле 2021 года, он сразу включил в свою команду нового директора Управления военной разведки - Бертрана Тужуса. Тот ранее прослыл уважаемым в армии человеком, берущим инициативу и не прячущимся при малейших трудностях. Однако за несколько дней до официального назначения Тужус был разжалован президентом Эммануэлем Макроном и отправлен руководить Управлением специальных операций (COS), а идеи его реформы были забыты.

Теперь проблема может заключаться в следующем: в то время как Буркхард - резкий аскет, ставший в итоге во главе DRM генерал Эрик Видо - человек общительный. Возможно, все было бы лучше, если бы Видо вписался в рамки Буркхарда. Офицер, который работал с ним профессионально, говорит: "У Видо есть дилетантская сторона, и в то же время он прекрасно знает, как полностью погрузиться в свои дела. В этом смысле он немного жертва самого себя. Он расплачивается за недостаток работы по стратегическому предвидению своего предшественника Ферле. Он расплачивается за отсутствие управления высокопотенциальными офицерами разведки в видах вооруженных сил, а также за отсутствие интереса предыдущего начальника Главного штаба генерала Франсуа Лекуантра, к военной разведке".

Несовместимость

Эти события также положат конец наследию Жан-Ива Ле Дриана и его команды в министерстве вооруженных сил. Эрик Видо долгое время возглавлял "резервный офис" по связям с разведкой под руководством влиятельного главы кабинета министра обороны Седрика Левандовски. Для протокола напомним, что именно Левандовски сместил с этой должности Бертрана Тужуса. Любопытно, что его объяснения этому идентичны тем, которые звучали в окружении Тьерри Буркхарда в адрес Эрика Видо: "Полковника Тужуса никогда не в чем было упрекнуть - ни в профессиональном, ни в моральном плане".

Вот вам и несовместимость. В министерстве Ле Дриана один человек имел большой вес: генерал Кристоф Гомарт, глава резервного офиса до 2008 года, затем начальник Управления специальных операций и, наконец, Управления военной разведки, которое он покинул в 2017 году. Его стремление уделить больше места военной разведке - в полном согласии с командой Ле Дриана - всегда интерпретировалось Главным управлением внешней безопасности как желание создать им новые проблемы. Многие знатоки мира французской разведки воспринимают смещение Бертрана Тужуса как "увольнение из DGSE ребенка тандема Гомарт-Левандовски".

Остается главный вопрос: сможет ли после всех этих потрясений французская военная разведка лучше отвечать ожиданиям начальника Главного штаба Тьерри Буркхарда, правительства в лице министра вооруженных сил Флоранс Парли и, прежде всего, президента Республики Эммануэля Макрона?

Один из руководителей правительства объяснил свои ожидания от Управления военной разведки: "Факты! Что нам нужно было понять до [русского] вторжения на Украину, так это масштабы развертывания, численность и положение русских войск. Что, где и как? Затем факты анализируются: что означает это движение, как мы интерпретируем такие сигналы? Если бы Путин принял решение, что бы он сделал и каковы были бы направления его вмешательства? В этом контексте для оценки ситуации анализируются, в частности, два элемента: метеорология, которую трудно понять, и тот факт, что русские проводят постоянные учения".

Французская разведка также разрывалась между двумя императивами: а) автономией в оценке и наличием собственных ресурсов и б) необходимостью иметь доступ к разведывательным данным, предоставляемым союзниками, а также обмениваться ими. DRM отвечает за получение лучших данных и их анализ в интересах французских лидеров. Наш собеседник продолжил: "У нас есть обмены [информацией] с иностранными лидерами, на уровне министров или на уровне президента Республики, и в этом контексте нам говорят разные вещи. Нам нужны службы для оценки этой информации и ее перепроверки".

Комплекс неполноценности

Среди наших собеседников мы не услышали упреков в том, что DRM не дало французским лидерам уверенности, сравнимой с уверенностью американского президента Джо Байдена, который публично заверял, что Владимир Путин собирается вторгнуться на Украину. Человек, знакомый со службами DRM, сказал: "Не было уверенности в том, что русские нападут. Но DRM сказало, что если они это сделают, то это обойдется им дороже, чем они ожидали, и что этот фактор может заставить Путина отступить. DRM правильно видело подготовку вторжения, но не могло залезть в голову русского президента".

Вместо развития комплекса неполноценности стоит посмотреть на реальность: американская разведка феноменально сильна. Конечно, у неё были источники, превосходящие наши. У DRM нет причин сожалеть о высказанном мнении. Что было бы, если бы все говорили лицу, принимающему решение, одно и то же? Различные точки зрения позволяют ему получить перспективу, иметь стереоскопический взгляд на вещи. Но поможет ли смена руководства улучшить французскую разведку?

Cо стороны bmpd укажем, что ранее французское издание "Le Progres", сообщая об отставке главы французской военной разведки (DRM) генерала Эрика Видо, обвиненного в недостатках его работы на фоне российской специальной военной операции на Украине, цитировала внутренний источник в министерстве вооруженных сил Франции, который в качестве причин отставки Видо сослался на его "недостаточные брифинги" и "недостаточное владение обстановкой".

Как писало издание, по словам другого военного источника, с которым общалось агентство AFP, Управление военной разведки (DRM) находилось под критикой Главного штаба вооруженных сил Франции с момента вторжения России на Украину 24 февраля. Но DRM "ведет военную разведку по действиям, а не по намерениям", - сказал источник. Аналитики службы пришли к выводу, что у России есть силы для вторжения на Украину. "То, что произошло, доказывает их правоту", - заявил источник.

Генерал Видо продержался в должности главы DRM семь месяцев - он был назначен на этот пост летом 2021 года с должности руководителя Командования специальных операций (Commandement des opérations spéciales - COS). Но его назначение было результатом интриг, наделавших шума во французской военной среде.

В начале марта 2022 года, вскоре после вторжения русских войск на Украину, начальник Главного штаба генерал Тьерри Буркхард признал в интервью газете "Le Monde" расхождения во взглядах французов и англосаксов по вопросу о возможном вторжении на Украину. "Американцы сказали, что русские собираются атаковать, и они были правы. Наши службы более полагали, что завоевание Украины будет иметь чудовищную цену и что у русских есть другие варианты свержения президента [Украины] Владимира Зеленского", - признал Буркхард.