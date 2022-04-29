Войти
Известия.ru

Минобороны РФ показало кадры работы «Панциря» и «Иглы» на спецоперации

908
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Минобороны России в четверг, 28 апреля, опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и операторов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что расчеты ЗРПК «Панцирь» и операторы ПЗРК «Игла» обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил РФ от средств воздушного нападения, таких как беспилотные летательные аппараты, ракеты и боеприпасы к системам залпового огня.


По данным оборонного ведомства, во время боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Грамотные действия расчетов позволили взять цели на сопровождение и уничтожить их.

«Машина может работать как на месте, так и в движении. Задача на боевом дежурстве — это прикрытие командного пункта. Если беспилотный летательный аппарат противника будет находиться в зоне нашего поражения, то он будет уничтожен. Расчет способен выполнить боевую поставленную задачу. Станция обнаружения цели может обнаруживать до 30 целей. Данный комплекс способен уничтожить «Точку-У» и все беспилотные летательные аппараты, которые находятся у противника на вооружении. Ответственность большая. Расчет это понимает. Расчет боеготовый, всегда способен уничтожить цели», — рассказал о боевых возможностях ЗРПК «Панцирь» начальник расчета Сергей.

Как рассказал начальник расчета ПЗРК Андрей, основная задача — прикрытие подразделения из самых опасных зон.

По словам стрелка-зенитчика Николая, ПЗРК «Игла» — это мощное оружие, способное поражать низколетящие воздушные цели на высотах до 5 км как на встречных, так и на догонных курсах.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие войсковой противовоздушной обороны (ПВО) делают свою работу четко, слаженно и профессионально.

Ранее, 25 апреля, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ЗРПК «Панцирь-С» сбил украинскую ракету «Точка-У» в небе над Чернобаевкой.

Также сбиты 18 снарядов реактивной системы залпового огня.


В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Игла ЗРК
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.05.2022
Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ на спецоперации
14.03.2022
Военнослужащие ВС РФ развернули мобильный ремонтный батальон под Крымом
14.03.2022
Минобороны РФ сообщило о выведении из строя украинского аэродрома и центра радиоразведки под Киевом
21.02.2022
Линии огня: с чем связана активизация украинских военных на подступах к Донбассу
09.10.2019
Тест на лояльность
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 18:15
  • 24614
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.04 17:41
  • 1
Ростех и РАН создадут новый класс радиоэлектронной аппаратуры на основе ферритов
  • 29.04 17:24
  • 1
В России отметили успехи Северной Кореи в ракетостроении
  • 29.04 17:09
  • 1
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 29.04 13:09
  • 58
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 29.04 12:33
  • 13
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 29.04 09:06
  • 2
Американский сенатор: Байден вынудил Путина провести спецоперацию на Украине
  • 29.04 08:59
  • 1
Военный эксперт Литовкин: У Киева заканчивается советское оружие
  • 29.04 07:21
  • 1
"ОДК Инжиниринг" в 2021г консолидировал поставки наземной продукции ОДК, компания вышла на оборот 25 млрд рублей
  • 28.04 21:10
  • 3
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 28.04 21:01
  • 9
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 10:28
  • 3
Испытания первого скоростного "стратега" Ту-16 начались 70 лет назад
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях