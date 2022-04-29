Войти
bmpd.livejournal.com

Британский малогабаритный разведывательный спутник программы MINERVA

970
0
0

Журнал "desider" - официальное ежемесячное издание управления по закупкам вооружения, военной и специальной техники и всестороннему обеспечению министерства обороны Великобритании (DE&S MOD UK) - опубликовал небезынтересный материал "First £22 Million Minerva Satellite Supports 100 UK Jobs Feature" ("Первый спутник Minerva стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов обеспечивает занятость 100 человек в Великобритании"), в котором говорится, что группа поставок космической техники данного управления (DE&S Space Delivery Team) заключила трехлетний контракт с британской компанией Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) на проектирование и создание малогабаритных космических аппаратов, предназначенных для обеспечения военных действий.

Проектное изображение малогабаритного разведывательного искусственного спутника по британской программе MINERVA (с) desider

С целью повысить возможности Великобритании по сбору и обработке данных от орбитальной спутниковой группировки - национальной и союзных государств - в рамках программы MINERVA компанией SSTL (головной офис в Гилфорде, Суррей) был спроектирован и построен первый космический аппарат в серии однотипных. При массе 150 килограмм аппарат имеет габаритные размеры не более, чем у стиральной машины. Указанная инновационная программа с бюджетом в 127 млн фунтов стерлингов имеет целью сопряжение космических технологий с технологиями, используемыми в четырех других сферах вооруженной борьбы - трех физических (суша, воздушное пространство, моря и океаны) и одной виртуальной (информационное пространство). Реализация программы обеспечивает занятость 100 высококвалифицированных специалистов.

Это важный первый шаг в программе MINERVA, которая имеет целью изучение потребностей космического командования вооруженных сил Великобритании (UK Space Command) в плане вычислительной мощности, спектра контролируемых радиочастот, возможности получения изображений и потоков данных для получения своевременных и точных данных космической разведки в обеспечение применения национальных вооруженных сил с созданием соответствующих демонстрационных образцов.

Генеральный директор управления по закупкам вооружения, военной и специальной техники и всестороннему обеспечению министерства обороны (DE&S) сэр Саймон Боллом (Sir Simon Bollom) заявил: "Я рад, что группа поставок космической техники нашего управления продемонстрировала скорость и гибкость, которые позволили им заключить данный контракт в соответствии с приоритетами национальной обороны, указанными в комплексной стратегии в области национальной безопасности, обороны, экономического развития и внешней политики (Global Britain in a Competitive Age, the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy) и недавно опубликованной стратегии космической деятельности министерства обороны (Defence Space Strategy)".

Согласно стратегии космической деятельности, опубликованной военным ведомством в начале текущего года, результаты программы MINERVA лягут в основу программы ISTARI с бюджетом в 970 млн фунтов стерлингов. Программа ISTARI призвана обеспечить формирование многоспутниковой орбитальной группировки, которая ляжет в основу глобальной системы наблюдения и разведки, предназначенной для обеспечения военных действий. Систему намечено создать в течение ближайшего десятилетия.

Программа MINERVA, будучи одним из элементов создаваемой системы космической разведки военного ведомства Великобритании, позволит лучше понять необходимые требования к обеспечению безопасности и минимизации рисков в интересах реализации более масштабной программы ISTARI. Как отметил заместитель министра обороны по закупкам Джереми Куин (Jeremy Quin): "Программа MINERVA позволяет использовать космос в интересах достижения полной оперативной совместимости с нашими ближайшими союзниками и возможности обмена данными с ними".

"Это важный первый шаг в обретении подобной возможности, и я рад, что мы вместе с британскими компаниями работаем над тем, чтобы оставаться на острие инновационной деятельности в космосе".

Этот первый контракт, заключенный космическим командованием вооруженных сил Великобритании в первую годовщину его создания в обеспечение реализации программы MINERVA; указанная программа позволит Великобритании продолжить инновационную деятельность в области использования космоса.

В свою очередь, управляющий директор SSTL Фил Брауннетт (Phil Brownnett) заявил: "Мы рады, что космическое командование подписало контракт с SSTL на спутник Carbonite+, и мы с нетерпением ждем начала совместной работы по выполнению этой стратегически важной для Великобритании задачи.

У нас сложились отличные отношения с космическим командованием, и, в тесном сотрудничестве, мы разработали и усовершенствовали конструкцию нашего космического аппарата Carbonite+ в рамках этой программы".

Недавно опубликованная стратегия космической деятельности министерства обороны описывает, как военное ведомство будет отстаивать национальные интересы Великобритании в космосе в эпоху постоянно растущих угроз, одновременно стимулируя рост во всем космическом секторе и обеспечивая занятость высококвалифицированного персонала по всей Великобритании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
Minerva
ИТ
Похожие новости
19.03.2021
«Высокоточка» выпустила электронных боевых муравьев
12.06.2019
В сто раз мощнее ракетного
07.09.2016
У истоков великих походов — часть II
13.07.2016
Криптография для британских F-35
09.10.2009
ИНТЕРПОЛИТЕХ: инновации и перспективы в сфере безопасности
21.08.2009
Секреты "Суперджета"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 18:15
  • 24614
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.04 17:41
  • 1
Ростех и РАН создадут новый класс радиоэлектронной аппаратуры на основе ферритов
  • 29.04 17:24
  • 1
В России отметили успехи Северной Кореи в ракетостроении
  • 29.04 17:09
  • 1
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 29.04 13:09
  • 58
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 29.04 12:33
  • 13
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 29.04 09:06
  • 2
Американский сенатор: Байден вынудил Путина провести спецоперацию на Украине
  • 29.04 08:59
  • 1
Военный эксперт Литовкин: У Киева заканчивается советское оружие
  • 29.04 07:21
  • 1
"ОДК Инжиниринг" в 2021г консолидировал поставки наземной продукции ОДК, компания вышла на оборот 25 млрд рублей
  • 28.04 21:10
  • 3
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 28.04 21:01
  • 9
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 10:28
  • 3
Испытания первого скоростного "стратега" Ту-16 начались 70 лет назад
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях