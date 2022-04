Британский малогабаритный разведывательный спутник программы MINERVA

Журнал "desider" - официальное ежемесячное издание управления по закупкам вооружения, военной и специальной техники и всестороннему обеспечению министерства обороны Великобритании (DE&S MOD UK) - опубликовал небезынтересный материал "First £22 Million Minerva Satellite Supports 100 UK Jobs Feature" ("Первый спутник Minerva стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов обеспечивает занятость 100 человек в Великобритании"), в котором говорится, что группа поставок космической техники данного управления (DE&S Space Delivery Team) заключила трехлетний контракт с британской компанией Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) на проектирование и создание малогабаритных космических аппаратов, предназначенных для обеспечения военных действий.

Проектное изображение малогабаритного разведывательного искусственного спутника по британской программе MINERVA (с) desider

С целью повысить возможности Великобритании по сбору и обработке данных от орбитальной спутниковой группировки - национальной и союзных государств - в рамках программы MINERVA компанией SSTL (головной офис в Гилфорде, Суррей) был спроектирован и построен первый космический аппарат в серии однотипных. При массе 150 килограмм аппарат имеет габаритные размеры не более, чем у стиральной машины. Указанная инновационная программа с бюджетом в 127 млн фунтов стерлингов имеет целью сопряжение космических технологий с технологиями, используемыми в четырех других сферах вооруженной борьбы - трех физических (суша, воздушное пространство, моря и океаны) и одной виртуальной (информационное пространство). Реализация программы обеспечивает занятость 100 высококвалифицированных специалистов.

Это важный первый шаг в программе MINERVA, которая имеет целью изучение потребностей космического командования вооруженных сил Великобритании (UK Space Command) в плане вычислительной мощности, спектра контролируемых радиочастот, возможности получения изображений и потоков данных для получения своевременных и точных данных космической разведки в обеспечение применения национальных вооруженных сил с созданием соответствующих демонстрационных образцов.

Генеральный директор управления по закупкам вооружения, военной и специальной техники и всестороннему обеспечению министерства обороны (DE&S) сэр Саймон Боллом (Sir Simon Bollom) заявил: "Я рад, что группа поставок космической техники нашего управления продемонстрировала скорость и гибкость, которые позволили им заключить данный контракт в соответствии с приоритетами национальной обороны, указанными в комплексной стратегии в области национальной безопасности, обороны, экономического развития и внешней политики (Global Britain in a Competitive Age, the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy) и недавно опубликованной стратегии космической деятельности министерства обороны (Defence Space Strategy)".

Согласно стратегии космической деятельности, опубликованной военным ведомством в начале текущего года, результаты программы MINERVA лягут в основу программы ISTARI с бюджетом в 970 млн фунтов стерлингов. Программа ISTARI призвана обеспечить формирование многоспутниковой орбитальной группировки, которая ляжет в основу глобальной системы наблюдения и разведки, предназначенной для обеспечения военных действий. Систему намечено создать в течение ближайшего десятилетия.

Программа MINERVA, будучи одним из элементов создаваемой системы космической разведки военного ведомства Великобритании, позволит лучше понять необходимые требования к обеспечению безопасности и минимизации рисков в интересах реализации более масштабной программы ISTARI. Как отметил заместитель министра обороны по закупкам Джереми Куин (Jeremy Quin): "Программа MINERVA позволяет использовать космос в интересах достижения полной оперативной совместимости с нашими ближайшими союзниками и возможности обмена данными с ними".

"Это важный первый шаг в обретении подобной возможности, и я рад, что мы вместе с британскими компаниями работаем над тем, чтобы оставаться на острие инновационной деятельности в космосе".

Этот первый контракт, заключенный космическим командованием вооруженных сил Великобритании в первую годовщину его создания в обеспечение реализации программы MINERVA; указанная программа позволит Великобритании продолжить инновационную деятельность в области использования космоса.

В свою очередь, управляющий директор SSTL Фил Брауннетт (Phil Brownnett) заявил: "Мы рады, что космическое командование подписало контракт с SSTL на спутник Carbonite+, и мы с нетерпением ждем начала совместной работы по выполнению этой стратегически важной для Великобритании задачи.

У нас сложились отличные отношения с космическим командованием, и, в тесном сотрудничестве, мы разработали и усовершенствовали конструкцию нашего космического аппарата Carbonite+ в рамках этой программы".

Недавно опубликованная стратегия космической деятельности министерства обороны описывает, как военное ведомство будет отстаивать национальные интересы Великобритании в космосе в эпоху постоянно растущих угроз, одновременно стимулируя рост во всем космическом секторе и обеспечивая занятость высококвалифицированного персонала по всей Великобритании.