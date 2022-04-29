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РИА Новости

Беспилотники будут следить за состоянием российских боевых роботов

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Ударный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9"
Ударный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ученые Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации предложили новую систему диагностики наземных боевых роботов, которая будет осуществляться при помощи дрона, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.

Согласно реферату изобретения, в его состав входят переходное устройство с диагностической розеткой, расположенное на крыше моторно-трансмиссионного отделения робота, и коптер с прикрепленным к нему соединительным кабелем контрольно-проверочной аппаратуры и штекером, которые обеспечивают удаленное подключение к робототехническим комплексам сухопутных войск.

Создатели системы указывают, что цель разработки — снижение потерь личного состава группы технической разведки (TP) ремонтно-восстановительных органов при идентификации технического состояния робототехнических комплексов в случае выхода из строя или потери управления в условиях деструктивного воздействия противника.

После обнаружения вышедшего из строя робота группа ТР с безопасного расстояния запускает коптер с прикрепленным к нему соединительным кабелем. Беспилотник доставляет кабель до робота и осуществляет соединение с переходником, расположенным на крыше моторно-трансмиссионного отделения, методом посадки с последующей состыковкой разъемов и штекера.

Таким образом специалисты техразведки остаются в укрытии на безопасном расстоянии от средств поражения противника.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роспатент
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