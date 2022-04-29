Войти
Известия.ru

Военные Каспийской флотилии успешно сдали нормативы по тактической стрельбе

761
0
0
Источник изображения: Фото: Пресс-служба Южного военного округа

На полигоне Скорпион в Дагестане офицерский состав управления штаба Каспийской флотилии (КФл) успешно сдал нормативы по тактической стрельбе из пистолета Макарова (ПМ). Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает пресс-служба Южного военного округа.


Отмечается, что перед сдачей норматива военнослужащие прослушали инструктаж по порядку выполнения упражнения и технике безопасности.

Для успешного выполнения задачи военнослужащие должны были поразить 11 целей за отведенное время. При поражении всех целей за 50 секунд выставлялась оценка «отлично», за 60 секунд — «хорошо», за 70 — «удовлетворительно».

Руководитель стрельб выставлял оценку по количеству пораженных мишеней, точности попаданий, а также по времени, затраченному на выполнение упражнения.

«Военнослужащие КФл продемонстрировали высокий уровень подготовки. Все офицеры получили оценку «отлично» и «хорошо», — говорится в сообщении.

Всего в тренировках было задействовано около 50 военнослужащих Каспийской флотилии.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что военные ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса БРК «Бал» Каспийской флотилии провели тактическую подготовку на полигоне в Дагестане.

Акцент на учениях был сделан на оборонительный бой на открытой местности. В ведомстве отметили, что военнослужащие показали хороший уровень подготовки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бал РК
Скорпион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
28.04.2022
Дивизион «Бал» Каспийской флотилии начали переводить на летний режим
12.04.2022
Связисты Каспийской флотилии провели учения в Дагестане
30.12.2020
Год 2020-й: Минобороны подводит итоги
23.12.2020
Выступление Шойгу на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
29.10.2018
В Новороссийске начались учения Черноморского флота
17.03.2017
Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 18:15
  • 24614
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.04 17:41
  • 1
Ростех и РАН создадут новый класс радиоэлектронной аппаратуры на основе ферритов
  • 29.04 17:24
  • 1
В России отметили успехи Северной Кореи в ракетостроении
  • 29.04 17:09
  • 1
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 29.04 13:09
  • 58
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 29.04 12:33
  • 13
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 29.04 09:06
  • 2
Американский сенатор: Байден вынудил Путина провести спецоперацию на Украине
  • 29.04 08:59
  • 1
Военный эксперт Литовкин: У Киева заканчивается советское оружие
  • 29.04 07:21
  • 1
"ОДК Инжиниринг" в 2021г консолидировал поставки наземной продукции ОДК, компания вышла на оборот 25 млрд рублей
  • 28.04 21:10
  • 3
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 28.04 21:01
  • 9
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 10:28
  • 3
Испытания первого скоростного "стратега" Ту-16 начались 70 лет назад
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях