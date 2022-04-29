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В США заявили о неготовности к затяжному конфликту с Россией

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ПТРК FGM-148 Javelin
ПТРК FGM-148 Javelin.
Источник изображения: rg.ru

Спецоперация по защите Донбасса продемонстрировала, что США не готовы к затяжному конфликту с Россией или Китаем. Об этом заявляет американское издание Defense News.

В публикации утверждается, что высокоточное оружие, которое Вашингтон поставил Киеву, продемонстрировало «впечатляющую эффективность», но также «подчеркнуло тот факт, что нынешняя инфраструктура вооружений США недостаточно надежна, чтобы поддерживать интенсивный затяжной конфликт против такого крупного противника, как Россия или Китай».

Издание подчеркивает, что США поставили Киеву одну треть своего общего запаса переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin. В публикации говорится, что при сохранении текущей ситуации «Соединенным Штатам может повезти в будущем конфликте гораздо меньше».

«Проще говоря, хотя Соединенные Штаты и их союзники смогли пополнить запасы Украины, США не могут рассчитывать на аналогичную помощь, если роли поменяются местами. Запасы высокоточного оружия у союзников США ограничены, и они могут остро нуждаться в этих боеприпасах в будущем коалиционном конфликте», — пишет издание.

В апреле российский военный эксперт Андрей Фролов в колонке для «Известий» заявил, что западная военная промышленность не работала в мобилизационном режиме со времен, вероятно, войны во Вьетнаме, в связи с чем у «производства нет законсервированных мобилизационных мощностей, а также лишних средств для создания новых производств».

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
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