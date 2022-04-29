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Вестник Мордовии

Танкетки "Визель" собираются бросить против российских БМП и бэтээров

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Украина несет катастрофические потери в легкой бронетехнике, предназначенной для доставки пехоты. Счет потерянных БТР-3, БТР-4, БМП-1 идет уже на многие сотни единиц.

Поэтому, не удивительно, что находящееся в Киеве чиновники в погонах буквально умоляют страны НАТО прислать что-нибудь, чтобы возместить этот урон. Если поначалу Запад старался отправлять бывшие советские БМП, то сейчас уже заговорили об известных американских гусеничных бронетранспортерах М113, германских боевых машинах пехоты "Мардер".

Не исключено, что в эту "горячую точку" будут переброшены и авиадесантируемые "Визель", очень похожие, по мнению проекта "РГ:русское оружие", на старые танкетки.

Пишут, что двухместные "Визель" не приспособлены для транспортировки десанта, зная украинские реалии, можно предположить, что националисты будут перемещаться на них верхом на броне.

Эти небольшие по современным меркам бронемашины массой 2900 кг вооружены, в основном, 20-мм автоматическими пушками, которые, конечно, могут представлять определенную опасность для наших БМП и бэтээров, но, учитывая их броню, которая составляет всего 8 мм, они могут быть легко уничтожены. Например, при встрече с не самыми новыми БТР-80 у "Визель" просто нет шансов, не говоря уже о противостоянии российской технике с 30-мм пушками.

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Страны
США
Украина
Продукция
M113 БТР
БМП-1
БТР-3
БТР-4
БТР-80
Проекты
NATO
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