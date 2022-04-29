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Финляндия и Швеция пойдут в НАТО вместе

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Американская военная техника на учениях НАТО в Северной Норвегии
Американская военная техника на учениях НАТО в Северной Норвегии.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / NATO North Atlantic Treaty Organization

Финляндия и Швеция все же пойдут в НАТО вместе — Финляндия придала ускорение решению Швеции

Финляндия и Швеция объявят о подаче заявления о вступлении в НАТО в середине мая или чуть позже, пишет Ilta-Sanomat. В редакционной статье сообщается, что графики движения двух стран к членству в альянсе сверялись за кулисами. Но некоторые подробности журналистам узнать удалось.

Редакционная статья

Одновременная подача Финляндией и Швецией заявок на вступление в НАТО в интересах Финляндии. Однако в случае возникновения трудностей Швецию не стоит ждать слишком долго.

Начали поступать подтверждения того, что Финляндия и Швеция действительно планируют подать заявку на вступление в НАТО вместе. Финляндия пока немного медлит, Швеция, напротив, старается ускориться.

Вероятно, Финляндия и Швеция объявят о подаче заявления о вступлении в НАТО в середине мая или чуть позже. В графике также надо учитывать государственный визит президента Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) в Швецию 17-18 мая. Заявление о принятии Финляндией и Швецией важного решения в политике безопасности как раз можно было бы приурочить к визиту президента.

Графики Финляндии и Швеции сверялись за кулисами.

Доклад правительства Швеции о политике безопасности должен быть подготовлен к 13 мая. Ранее крайний срок приходился на конец мая. Парламент Финляндии, вероятно, попросит комитет по политике безопасности подготовить отчет о перспективах членства в НАТО перед обнародованием заявлений Швеции.

Вопрос сопоставления графиков поднимался на встрече председателя шведской Партии Центра Анни Лёф (Annie Lööf) и председателя партии "Финляндский центр" Анники Саарикко (Annika Saarikko) в Хельсинки в 25 апреля.

"Вероятно, мы будем принимать решения рука об руку", — сказала Саарикко после встречи. Партия наделила Саарикко полномочиями принимать решения по вопросам политики безопасности.

Главную роль в этом вопросе в Финляндии и Швеции все же играют премьер-министры, представляющие демократические партии.

Как сообщается в прессе, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Magdalena Andersson) поддерживает вступление в НАТО. Представитель оппозиции Ульф Кристерссон (Ulf Kristersson) тоже хочет, чтобы Швеция вступила в НАТО, так что этот вопрос еще встанет на осенних выборах, если решение не будет принято сейчас. Поэтому демократы хотят принятия решения как можно скорее.

Складывается впечатление, что премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) вынуждена придерживать свое положительное отношение к вступлению в НАТО — до тех пор, пока этот вопрос не будет рассмотрен на партийном съезде СДП 14 мая.

Говоря о графиках: важнее всего, чтобы Финляндия и Швеция продвигались одновременно. В такой ситуации плюс/минус неделя — незначительный срок. Если в Швеции произойдет заминка, Финляндия сможет подождать Швецию — но не очень долго. Последними позицию по вопросу должны выразить социал-демократы, но, согласно шведскому новостному агентству, решение демократов будет озвучено не позже 24 мая.

В любом случае, похоже, заявления будут подаваться вместе и заранее, чтобы НАТО смогла назвать страны своими членами на саммите в Мадриде в конце июня. Затем членство должны будут ратифицировать все страны НАТО. И дожидаться принятия лучше вместе.

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