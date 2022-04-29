Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов

Дальнейшее вооружение Украины только разрушит ее. Запад должен действовать так, чтобы немедленно положить конец боевым действиям

Западу необходимо перестать накачивать Украину вооружением и добиться от России переговоров, пишет Guardian. По мнению автора статьи, возможная "победа" Украины, о которой смело заявляют западные лидеры, — это полный абсурд.

Ангус Роксбург (Angus Roxburgh)

Предоставляя Украине оружие, но избегая прямого военного вмешательства, западные лидеры затягивают этот чудовищный конфликт. Лучший выход из положения — переговоры.

Мало кто на Западе сомневается в том, что Украина защищается справедливо. Спецоперация России была не спровоцирована.

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Из этого следует, что помогать Украине — правильное решение. Но совсем не очевидно, что та поддержка, которую мы оказываем (и не оказываем), является верным способом сохранить украинский народ и саму страну.

Чем дольше будет продолжаться российская операция, тем больше украинцев покинут свою родину и тем больше разрушений будет нанесено их домам, городам, промышленности и экономике. Однако то, как Запад помогает Украине сейчас, — накачивая ее оружием и избегая прямого участия — только растягивает это противостояние. Такая поддержка, возможно, и поможет отсрочить успех России, но остановить ее продвижение, а тем более вытеснить ее из Украины, получится едва ли.

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Не проходит и дня без того, чтобы какой-нибудь высокопоставленный западный политик не заявил, что Украина "добьется успеха", а Россия "терпит неудачу". Это, безусловно, повышает моральный дух. Но это очевидный абсурд.

Дело в том, что день ото дня разрушаются, а затем переходят к русским все больше городов и поселков. За два месяца территория, находящаяся под контролем России (первоначально это были только самопровозглашенные республики Донбасса), выросла, наверное, раз в пять. Если Россия продолжит "терпеть поражение" такими темпами, то еще через два месяца весь юг Украины будет в руинах, а такие города, как Одесса, будут напоминать Мариуполь, и многие тысячи украинцев погибнут.

Хуже того, по мере продолжения спецоперации и разрушения все большего числа населенных пунктов становится все менее вероятно, что украинцы, бежавшие в другие страны, когда-либо вернутся. У них не будет ни домов, ни рабочих мест. Сколько жителей Мариуполя вновь окажутся дома? Если целью России было уничтожение украинской нации, то тактика Запада именно этому и способствует.

Конечно, если нас волнует жизнь украинского народа, Запад должен что-то сделать, чтобы остановить эту спецоперацию — и немедленно. Призывать украинцев продолжать военное противостояние, каким бы справедливым ни было их дело, означает просто сделать их страну непригодной для жизни.

Проблема заключается в том, что есть только два способа быстро остановить военные действия, и ни один из них большинство западных лидеров не устраивает.

Первый — вступление НАТО в военные действия и нанесение быстрого, массированного и решительного удара по российским войскам. В отличие от действий России, альянс имел бы на это полное право по международному законодательству. Когда Путин вмешался в конфликт в Сирии, он очень обстоятельно сформулировал это как ответ на просьбу законного и признанного на международном уровне правительства Сирии. То же самое Запад мог бы сделать на Украине. У самого Путина такого оправдывающего основания для спецоперации нет.

Связанный с этим риск начала третьей мировой войны очевиден, и именно поэтому Запад отказывается вмешиваться напрямую.

Другой способ остановить военные действия — убедить Путина немедленно прекратить огонь, пригласив Россию на всеобъемлющие мирные переговоры. Да, западные лидеры не хотят договариваться с таким как Путин. Но они же пошли на переговоры с сербом Слободаном Милошевичем (Slobodan Milošević) всего через несколько месяцев после резни в Сребренице, и результатом стало Дейтонское соглашение, положившее конец войне в Боснии в 1995 году.

Чтобы усадить Путина за стол переговоров, предметом обсуждения должно быть всё. И границы Украины, и извечное беспокойство России по поводу безопасности, и, возможно, даже сама логика обозначения сегодняшних международных границ в этой части Европы на основе бывших внутренних границ в СССР, которые коммунистические лидеры чертили именно для того, чтобы помешать советским республикам и регионам стать жизнеспособными независимыми государствами. Не обязательно заранее предопределять итог переговоров. Главное — договариваться, а не воевать.

Западные лидеры не могут заставить себя поднять эти вопросы, что, по-видимому, только укрепляет Путина в стремлении перекроить карту силой. Они предпочли бы воевать — или, точнее, позволить Украине воевать, в надежде победить Россию. Но если в чем и можно быть уверенным, так это в том, что Путин никогда не смирится с поражением. Он уже потратил на эту военную операцию слишком много сил и средств, чтобы отступить, ничего не добившись. Если западные лидеры думают, что их поддержка Украины на расстоянии "вытянутой руки" приведет к военной победе украинцев, то они совершают фатальную ошибку, неверно истолковывая намерения и решимость российского лидера. Ради Украины мы должны тем или иным способом немедленно остановить его пока не наступит момент, когда от страны, которую мы хотим защитить, ничего не останется.