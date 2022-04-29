Запад захотел "победить" Россию руками Украины. Не тут-то было

США используют военную помощь для "натоизации" Украины

Запад во главе с США активно оказывает военную помощь Украине. И делает это он не просто так. Автор статьи уверен: отправка вооружения Киеву — его последовательная "натоизация", цель которой — ослабить Россию. Но планам Запада едва ли суждено сбыться.

С момента возникновения напряженности между Россией и Украиной прошло более 60 дней, на данный момент Америка объединила около 30 стран для оказания военной помощи Украине. 26 апреля министр обороны США Ллойд Остин также пригласил 40 союзников встретиться, чтобы обсудить военную помощь Киеву и помочь ему модернизировать вооруженные силы. Очевидно, что Соединенные Штаты надеются использовать объединенные западные военные ресурсы, чтобы с помощью украинского кризиса значительно ослабить Россию.

Сейчас США и другие страны Запада с большим энтузиазмом стремятся оказать Украине военную помощь, и я считаю, что на это есть две основные причины.

Во-первых, действия Украины заставили Запад увидеть возможность разрешения кризиса военным путем. До обострения напряженности большинство западных стран считали, что как только российская армия начнет боевые действия, правительство Владимира Зеленского и украинская армия, скорее всего, быстро "разбегутся". Однако действия российской и украинской армий после начала кризиса удивили все стороны, дав США и Западу надежду на разрешение противоречий между Москвой и Киевом военным путем. <…>

Во-вторых, напряженность между Россией и Украиной оказала огромное политическое давление на администрацию Джо Байдена. Вашингтон считает, что действия России серьезно повлияли на международный порядок, в котором доминирует Запад, и угрожают международному влиянию Соединенных Штатов. Поэтому в глазах США и их западных союзников поддержка Украины и сдерживание России не только "политкорректны", но и затрагивает их коренные интересы в мировой политике. На этом фоне в начале резкого обострения российско-украинских отношений Байден находился под большим политическим давлением внутри страны, а Республиканская партия критиковала его администрацию за беспомощность в урегулировании российско-украинского кризиса. Поскольку та мало что сделала для борьбы с эпидемией нового коронавируса и восстановления американской экономики, и ее критиковали за безрассудный уход из Афганистана, рейтинг одобрения Джо Байдена среди населения продолжал падать. Под давлением как внутри страны, так и из-за рубежа его администрации пришлось спешно скорректировать свою позицию, быстро ввести ряд жестких экономических санкций против России и обнародовать крупномасштабный законопроект о помощи Украине.

В настоящее время администрация Байдена не только оказывает широкомасштабную военную помощь Украине, но и активно давит на своих союзников, чтобы они предоставили ей наступательные вооружения. Есть три основных изменения в том, как трансформировался подход США и Запада к помощи Киеву.

Во-первых, основной объем военной помощи стал более комплексным. Соединенные Штаты не только увеличили объем помощи самой Украине, но и принялись координировать союзников (не только 20 членов НАТО, но и 10 нечленов НАТО) в том числе для создания "единого антироссийского фронта". Под управлением председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли не только члены НАТО в Европе предоставили Украине тяжелую технику, но даже Япония, Южная Корея и Австралия на Азиатско-Тихоокеанском направлении начали оказывать военную помощь Киеву.

Во-вторых, нормализовался механизм военной помощи. За более чем два месяца с начала обострения российско-украинского кризиса Конгресс США одобрил законопроектов о помощи Украине на сумму 14 миллиардов долларов, а также наделил администрацию Байдена полномочиями без его одобрения регулярно помогать украинской армии не только техникой и оборудованием, но и боеприпасами. С другой стороны, при координации США Германия согласилась выделить средства на поддержку связывания Украины с военно-промышленными предприятиями для долгосрочных закупок боеприпасов и оборудования. Очевидно, что американская помощь Украине теперь не только фокусируется на победе в нынешней напряженности с Россией, но и выстраивает долгосрочный механизм военной помощи Киеву. Ключевой темой встречи 26 апреля под инициативе Пентагона было обсуждение того, как партнеры Украины смогут помочь стране в наращивании вооруженных сил после разрешения кризиса. Остин прямо заявил, что он надеется превратить украинскую армию в "современную армию" за счет крупномасштабной военной помощи, чтобы гарантировать, что у нее хватит сил для защиты своей страны в будущем.

В-третьих, уровень техники, поставляемой в рамках военной помощи, значительно повысился. После начала российско-украинского конфликта вооружение, предоставленное США и их союзниками, постоянно "улучшалось": сперва это были индивидуальные зенитные ракеты и противотанковые снаряды, которые затем сменились на танки Т-72, бронетранспортеры и ЗРК С-300. В настоящее время они перешли на снабжение новейшим высокотехнологичным вооружением — ударные беспилотники и другое новейшее высокотехнологичное оборудование было передано на вооружение украинской армии. Кроме того, Соединенные Штаты также согласовали с европейскими странами поставки ей наступательных вооружений — тяжелых гаубиц, противокорабельных ракет и вертолетов. Последний пример — это посланные Нидерландами Украине самоходные гаубицы PzH 2000-NL немецкого производства.

Стоит также отметить, что украинские военные уже начали направлять кадры в соседние страны для обучения и подготовки к использованию этого оружия, часть которого — новейшая техника, только что поступившая на вооружение в страны-члены НАТО. Отправка Соединенными Штатами и Западом высокотехнологичного вооружения в качестве военной помощи — это последовательная "натоизация" украинской армии, подтягивание ее до стандартов НАТО, что еще больше свидетельствует о сильном желании Запада "победить" Россию руками Украины.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что США объединили под своим крылом 40 союзников для дальнейшего планомерного накачивания Украины вооружением и техникой. Цель этого шага — поддержать Украину, чтобы затянуть конфликт с Россией и в итоге заставить Москву погрязнуть в его "трясине", тем самым добившись своей конечной цели — полного ослабления России. Однако всем сторонам следует задуматься: пойдет ли Россия по пути, намеченному для нее Западом? Ответ: очень маловероятно. Затяжная борьба между Россией и Украиной означает не только колоссальное истощение ресурсов сторон и человеческие жертвы, но и приведет к дополнительным рискам. В последнее время СМИ и эксперты из разных стран обеспокоены возможностью выхода напряженности между Россией и Украиной из-под контроля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что, учитывая, что руками Украины НАТО хочет вести опосредованную войну с Россией, мир в настоящее время оказался перед реальной угрозой третьей мировой войны. Поэтому в нынешней ситуации между двумя сторонами самым правильным выбором будет приверженность переговорам и содействие миру дипломатическими средствами.

Автор: Чжан Хун (张弘) — научный сотрудник Института Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук