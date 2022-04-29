Без пилота в голове: почему украинские дроны не страшны ВС России

На Запорожском алюминиевом комбинате уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия

Высокоточными ракетами ВС России 27 апреля на Украине уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поражены командные пункты и районы сосредоточения войск. Средства ПВО за сутки сбили около 20 беспилотников, включая Bayraktar TB2. Между тем украинские вооруженные формирования попытались нанести удары по трем приграничным регионам РФ. В среду в Национальном центре управления обороной сообщили, что с момента начала военной операции из Украины и Донбасса в Россию эвакуировали более миллиона человек.

Сбитый Bayraktar

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск.

Крылатыми ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Самолёты оперативно-тактической и вертолёты армейской авиации поразили за сутки 97 военных объектов.

— В их числе семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса: один С-300 в районе Николаевки и один «Оса-АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей, — перечислил Игорь Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией выполнено около 900 огневых задач.

За сутки Минобороны отчиталось об уничтожении в воздухе украинского вертолёта Ми-24 у Черкасской Лозовой в Харьковской области и 20 беспилотных летательных аппаратов. В их числе — два Bayraktar TB2, поражённые у населённых пунктов Калесниковка и Красный Лиман. Кроме того, над Ильичёвкой средствами ПВО перехвачена баллистическая ракета «Точка-У».

— Уничтожение сразу нескольких разведывательно-ударных беспилотников «Байрактар» за сутки показывает, насколько уязвимы они при действии против противника с полноценной противовоздушной обороной, — заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Похоже, Киев получил новую их партию из Турции и сразу же попытался бросить в бой. Но без всякого успеха. В предыдущих конфликтах они могли действовать эффективно из-за того, что им некому было противостоять. В спецоперации же у России есть комплексы ПВО, люди, которые умеют их применять, истребительная авиация и средства радиоэлектронной борьбы.

Эксперт напомнил, что крупный турецкий беспилотник с размахом крыльев в 12 м и скоростью менее 200 км/ч прекрасно виден на радарах. После обнаружения он становится лёгкой мишенью для любого современного ЗРК средней дальности. Особенно смертоносны для них российские «Буки». Ведь подлететь для атаки цели дрону нужно на дальность не более 8 км.

— Первоначально Киев планировал закупить около 50 таких аппаратов. Но, возможно, уже в ходе конфликта сумел договориться с Турцией и о дополнительных поставках, — отметил Владислав Шурыгин. — Украина пытается использовать и меньшие по размеру дроны-бомбардировщики собственной постройки, но также без особого успеха.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотных летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники, — привел данные генерал.

Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила о продолжающихся боях за освобождение Попасной. В среду корреспондент «Известий» Денис Кулага из центра города сообщил, что его железнодорожная станция уже находится под полным контролем союзных сил. Бои сместились в район пятиэтажной застройки и вагоноремонтного завода, где расположен главный узел обороны украинских войск.

Удары через границу

В ночь на 27 апреля сразу три приграничных российских региона подверглись атакам со стороны Украины.

В селе Старая Нелидовка Белгородской области прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.

— Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет, — заявил губернатор рано утром. Возникший пожар в районе Старой Нелидовки быстро ликвидировали.

В ночь на 27 апреля расчеты ПВО перехватили украинский беспилотник над Курской областью. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил в среду губернатор региона Роман Старовойт.

— Предварительные сведения подтвердились — в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет, — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

— Сегодня утром (27 апреля. — «Известия») в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает, — написал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Позднее в местных СМИ Курской и Белгородских областей опубликовали фотографии обломков двух сбитых ударных беспилотников Bayraktar TB2. Рядом с упавшим на Белгородчине аппаратом на них виден управляемый боеприпас MAM-C, который тот не успел применить.

Предупреждение о провокациях

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил 27 апреля, что за сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской были эвакуированы 16 480 человек, в том числе 3 354 ребенка. Всего с начала операции, по его данным, эвакуировали 1 002 429 человек, 183 168 из которых дети.

Мизинцев привел данные о фактах оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения на объектах медицинской инфраструктуры.

— В городе Константиновка Донецкой Народной Республики в городской больнице на проспекте Ломоносова оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения, — рассказал генерал. — В Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии.

Мизинцев добавил, что эти и другие подобные факты остаются без внимания Всемирной организацией здравоохранения.

— В очередной раз, призываем все международные организации, и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях, — сказал начальник НЦУО.

Генерал заявил также о готовящихся провокациях, цель — которых обвинить Вооруженные Силы России в военных преступлениях.

— Очередная такая постановка с гибелью якобы гражданских лиц в результате сфабрикованного обстрела российскими подразделениями подготовлена специалистами информационно-психологических операций ВСУ для ее представления мировой общественности в ближайшие дни, — предупредил Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что с целью постановочных фото- и видеосъемок, с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств (в том числе США, Латвии, Великобритании и Польши), в Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57 мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника; автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду.

— Этот циничный, прежде всего, по отношению к своему собственному народу, а также погибшим украинским военнослужащим, сценарий повторяет зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны, но с современными подходами киевского режима. Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный запад, что этот и другие подобные кровавые фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах, — заявил Михаил Мизинцев.

С риском для жизни

В Минобороны России 27 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Во время боевого дежурства на наблюдательном посту ефрейтор Владислав Анфалов заметил несколько диверсионных групп численностью до 20 человек, сразу же начался минометный обстрел. Владислав немедленно доложил об этом и открыл огонь по наступающим. В ходе боестолкновения все наступающие диверсанты были уничтожены.

— Благодаря смелости и решительности ефрейтора Владислава Анфалова попытка прорыва украинских диверсантов в населенный пункт была пресечена, — отметили в российском военном ведомстве.

Батальонно-тактическая группа, связь в которой обеспечивал сержант Сергей Ибрагимов, вступила в неравный бой с украинскими вооруженными формированиями. Командно-штабная машина, в котором находился Сергей, подорвалась на мине и загорелась. Несмотря на полученную контузию, сержант Ибрагимов спас жизнь водителю автомобиля, вытащив его из горящей машины.

После этого Сергей оперативно организовал связь, обеспечив передачу артиллеристам координат противника для нанесения артудара.

— Профессионализм, оперативность и уверенные действия сержанта Ибрагимова позволили разгромить вооруженное формирование боевиков, — рассказали в Миноброны РФ.

В ходе освобождения населённого пункта танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Антона Киселева сходу вклинился в оборону противника.

— Во время боя с превосходящими силами противника танк Антона Киселева был подорван на мине и обстрелян из ручного противотанкового гранатомета. Несмотря на контузию, старший лейтенант продолжил вести огонь из стрелкового оружия, уничтожив гранатометчика, — рассказали в российском военном ведомстве.

Также Антон Киселев, рискуя жизнью, сумел эвакуировать экипаж подбитой БМП. Благодаря решительности, смелости и отваге старшего лейтенанта Антона Киселева оборона была прорвана и населенный пункт освобожден от украинских вооруженных формирований, заявили в Минобороны России.

Антон Лавров