"Помочь украинцам продержаться": Запад шлет любимые дроны-камикадзе, предвкушая смертельную схватку

Гаубицы, бронетехника, дроны, "нестандартные" боеприпасы… Свежее оружие для новых сражений на Украине

Спутниковая разведка от США, противотанковые комплексы и "стингеры" — автор "Фигаро" захлебывается от восторга, описывая западную военную помощь ВСУ. Все это нужно, чтобы "точнее нацеливать огонь на россиян". Впрочем, прицельнее всего эта статья бьет по тем "экспертам" в России, которые еще верят в то, что вспышка ненависти к России в ЕС и США — краткое помутнение рассудка.

Перспектива поражения русских повысила энтузиазм западного лагеря, который принял решение предоставить украинцам тяжелую технику.

Гаубицы прибывают на фронт. Первые восемнадцать гаубиц, обещанные США 14 апреля, "доставлены", заверили в понедельник в Пентагоне. Накануне встречи стран-сторонников Украины в немецком Рамштайне США пытались продемонстрировать, что продолжают поставки оружия в том же темпе. Ожидается, что в ближайшие недели прибудут еще 72 артиллерийских орудия. Семь из них пока находятся "в соседней стране", там украинских военных обучают обращению с этой техникой. Пока Россия стягивает свои войска на Донбасс, Украина с новым оружием готовится к новому этапу военных действий.

После столкновений в городских зонах, в частности, в агломерации городов-спутников недалеко от Киева, украинские и российские военнослужащие перешли к сражениям на открытом пространстве вдоль протяженной линии фронта. Русские танки будут маневрировать для прорыва обороны, авиация и артиллерия будут наносить удары. Для сопротивления и ведения контрнаступлений нам нужно научить украинские силы защищаться от дальнего огня, а также наносить удары по позициям противника. Противотанковых ракет Javelin, пользующихся успехом у украинцев, уже будет недостаточно: хотя засадная борьба в долинах Донбасса имела большое значение, надо переходить к новым битвам, а значит, и к новой технике.

Перспектива поражения России придала новый импульс всему западному сообществу наций, которое теперь почувствовало вкус к передаче украинцам все новой тяжелой техники: мы посылаем бронетехнику, танки, радиолокационные средства, а также артиллерию. Полный список неизвестен, но объемы впечатляют: оружия на 3,4 миллиарда долларов, в том числе 50 миллионов патронов и различных боеприпасов...

При помощи американских гаубиц украинские вооруженные силы смогут поражать российские цели на расстоянии до тридцати километров. Обещанный Францией радиус действия ее самоходных 155-миллиметровых гаубиц "Цезарь" достигает 40 км. Все это доставлено, но есть проблема: чтобы использовать западное оружие, украинским солдатам потребуются соответствующие боеприпасы. К сожалению, НАТО использует снаряды калибром 155 мм. Таким образом, сторонникам Украины придется наладить логистику поставок, а также приобрести "нестандартные" боеприпасы для Украины, то есть боеприпасы калибром 152 мм. для советских гаубиц, которые все еще находятся на вооружении ВСУ. Разница не только в размере. 155-миллиметровые снаряды предлагают более богатую гамму поражающих элементов: и взрывчатых веществ, и слезоточивых газов. Если будут поставлены американские реактивные снаряды Excalibur, это значительно повысит точность выстрелов.

"Продержаться" на поле боя

А пока бездействие — это самая часто повторяемая ошибка, которую украинцам никак нельзя допустить перед лицом артиллерии противника. Чтобы уйти от российского огня и занять нужную позицию в экстренной ситуации, украинскую армию нам надо будет сделать более мобильной. В этом весь смысл поставок бронетехники, которые щедро ведутся Западом. В частности, британцы предоставили 120 разведывательных машин Mastiff, которые позволят осуществлять патрулирование, а американцы — 200 бронетранспортеров M113. С Германии надо бы потребовать как минимум сотню ее боевых машин пехоты Marder. Немецкий концерн Rheinmetall запросил у правительства Германии разрешение на поставку этой техники. Он надеется подарить ее Украине вместе со старыми танками Leopard.

Реальное состояние украинской армии в Донбассе после двух месяцев операции неизвестно. Но она нуждается и в танках. США оказывают давление на государства Восточной Европы, у которых на вооружении еще остались российские Т-72, чтобы те передали их Украине.

Чтобы "продержаться" и выжить на поле боя, артиллерию и моторизованные части украинцам надо будет поставить под надежную защиту. Поэтому поставляются радиолокационные системы, способные установить и запеленговать точку, откуда ведется артиллерийский огонь. (США предоставили 14 таких систем). Этим же задачам соответствуют зенитные бронеавтомобили Guepard, предлагаемые Германией, а также британские зенитно-ракетные комплексы Stormers. Бронетехника "гепардов" бундесвера оснащена 35-миллиметровыми пушками, управляемыми с помощью радара. Для противостояния авиации противника, украинская армия продолжает получать переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей.

Для большей эффективности артиллерия и моторизованные части украинцев должны быть связаны с разведкой, чтобы обнаруживать местонахождение россиян и точно нацеливать огонь на российские позиции. Здесь важную роль играют тактические дроны: с самого начала военных действий 24 февраля передаваемые западными тактическими дронами изображения служат ценными ориентирами для украинцев. Они дополняют разведданные, собранные на местах, а также спутниковые снимки, предоставленные космической разведкой западных стран, в первую очередь американской.

США также будут поставлять Switchblade. Эти "беспилотники-камикадзе" смогут частично компенсировать слабость украинской авиации с дальностью полета 40 км. На малой высоте они смогут уклоняться от ПВО противника. В версии 600 эти барражирующие боеприпасы способны уничтожать вражескую бронетехнику. Switchblade-300 соответствует заряду 40-миллиметровой гранаты. США также в срочном порядке разработали беспилотники Phoenix Ghost для Украины, возможности которых еще мало изучены.

Вдобавок к этим вооружениям Украина также использует беспилотники TB2 Bayraktar. Обладая большим радиусом действия, они могут и распознавать цели, и сами же наносить по ним удары. Также украинцы получат 16 вертолетов Ми-17. Киев также должен получить запчасти для ремонта нескольких истребителей. Если Украине удастся вступить с Россией в борьбу за господство в воздухе, Украина лишит противника главного преимущества. Это уравняет шансы, и теперь исход операции будет решаться в прямом столкновении на земле.