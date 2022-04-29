Военный эксперт Литовкин: У Киева заканчивается советское оружие

Дмитрий Литовкин, ответственный редактор "Независимого военного обозрения":

- Сейчас среди военных экспертов, занимающихся анализом специальной операции на Украине, нередко возникают дискуссии по поводу используемого там арсенала. Речь, конечно, не о наших высокоточных ударных системах типа морского "Калибра", сухопутного "Искандера", противокорабельных "Бала" и "Бастиона" или авиационного "Кинжала". С ними как раз все в порядке - эти ракеты бьют на большую дистанцию и без промаха. Эксперты спорят об однотипных вооружениях, применяемых российскими и украинскими военными. И размышляют, приносит ли такая "идентичность" нашим войскам преимущество при решении задач спецоперации или, наоборот, создает дополнительные трудности.

Поясню, какая техника и вооружение имеется в виду. Известно, что ВСУ и националисты, к примеру, используют на поле боя танки Т-72, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и "Смерч", комплексы ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса-АКМ". Время от времени в небе появляются украинские вертолеты Ми-8 и Ми-24, истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.

В принципе, такой арсенал имеется и в российской армии. С одним существенным уточнением: наши "типовые" образцы представляют собой глубокомодернизированные версии базовых танков, самоходных артустановок, комплексов ПВО, самолетов и вертолетов. Это, к примеру, уже не Т-72, а Т-72Б3. Не "Бук-М1", а "Бук-М3". Не Су-25, а Су-25СМ. Понятно, что дело не в дополнительных литерах в названии техники, а в совершенно новом ее качестве. Она лучше вооружена, защищена, дальше и точнее стреляет, ездит, летает. Что, на мой взгляд, создает нашим военным вполне очевидные преимущества на поле боя.

В то же время надо понимать - когда командиры частей по ту и другую сторону фронта когда-то учились по одним тактическим учебникам, когда экипажи и расчеты осваивали один и тот же арсенал, - они хорошо знают не только его преимущества, но и недостатки. К тому же они понимают, как и чем лучше противодействовать таким средствам на поле боя. В этом смысле однотипность танков, самолетов, другой техники и вооружения скорее проблема, чем преимущество. Но, опять же, с учетом модернизации нашего боевого парка российские войска оказываются в более выгодном положении, чем ВСУ.

Взять, к примеру, оперативно-тактический комплекс "Точка-У". Для тех, кто не знает, это оружие в Вооруженных силах РФ заменил более мощный и современный комплекс "Искандер-М". А у украинцев "Точка-У" по-прежнему является основным вооружением ракетных бригад. Они его хорошо освоили, активно применяют. Причем не только и не столько по противнику, сколько по мирным объектам. Достаточно вспомнить обстрел центра Донецка или провокационный пуск по вокзалу в Краматорске.

Опять же, на мой взгляд, тот факт, что российские военные с этим комплексом хорошо знакомы, позволяет нашим ПВО достаточно эффективно с ним бороться. Дня не проходит, чтобы Минобороны России не сообщало, что там-то уничтожена пусковая "Точки-У", а там - сбиты его ракета или ракеты. При всем том, что украинская армия до начала спецоперации имела немалое количество таких комплексов, за два с небольшим месяца ВСУ если еще не всех, то большей части "Точек-У" лишилась. Иначе бы в Киеве не просили у западных стран все нового и нового тяжелого оружия. Ракетных комплексов в том числе.

Вообще, судя по содержимому складов и хранилищ, которые ВСУ и нацбаты оставляют при отступлении, огромный запас вооружений советского производства, который Киеву достался в начале 90-х, уже практически исчерпан. Что-то украинцы давно продали, многое уничтожила наша армия. Сейчас чиновники Зеленского и он сам буквально требуют у западных стран новое тяжелое вооружение. Поэтому, думаю, вопрос о плюсах и минусах однотипного арсенала ВСУ и российских войск становится неактуальным. Куда больше наших экспертов волнует другая проблема - как сделать, чтобы западная техника и вооружение до передовой на Украине гарантированно не доехали. Судя по действиям наших военных, этот вопрос они уже решают.

Подготовил Юрий Гаврилов