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Российская газета

Росгвардия впервые применила в спецоперации незаметные для ПВО беспилотники

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Дроны уже создали принципиально новый рисунок действий над полем боя. Наступает эра боевых роботов.
Дроны уже создали принципиально новый рисунок действий над полем боя. Наступает эра боевых роботов.
Источник изображения: РИА Новости

Росгвардия впервые применила в спецоперации на Украине беспилотные летательные аппараты, незаметные для средств ПВО. Причем они незаметны не только на радарах, но и визуально. Это значит, что такой дрон весьма затруднительно сбить как зенитной ракетой или артиллерийской установкой, так и стрелковым оружием. Солдат противника просто не увидит цели. И действительно, как уже показал опыт, случаи уничтожения таких дронов - единичны.

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах рассказали, что речь идет беспилотном летательном аппарате ZALA 421-16Е HD. Его разработала входящая в концерн "Калашников" компания ZALA AERO.

Невидимость дрона достигается несколькими факторами. Это - особая конструкция электродвигателя, малые размеры аппарата, специальные композитные материалы и светлый камуфляж. Дрон имеет слабую контрастность как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, у него сниженный уровень шума. Самое главное, его не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК. В этой технологии нет элементов "Стеллс", что затруднит работу западных экспертов над разгадкой секрета нашей "невидимки".

Новый аппарат предназначен пока для разведки. Он может находиться в воздухе свыше 4 часов и имеет дальность применения 75 километров. На него могут устанавливаться различные полезные нагрузки, включая камеры высокого разрешения. Обработка фото- и видеоинформации при этом происходит непосредственно на борту БПЛА в полете.

Со временем вместо фиксирующих камер могут устанавливаться различные стреляющие и взрывающиеся устройства. Главное, создан новый принцип достижения невидимости.

Не секрет, что в небе над Украиной работают несколько видов российских боевых ударных беспилотников. Например, "Форпост-Р", способный нести малогабаритные боеприпасы - корректируемые бомбы КАБ-20С, разработанные московским ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики имени Д.И. Менделеева". "Форпост-Р" производят на "Уральском заводе гражданской авиации" (УЗГА). Это лицензионная копия израильского беспилотника Searcher MkII. Полезная нагрузка составляет до 120 килограммов. Кроме бомб, он может нести противотанковые ракеты.

Создан новый принцип достижения невидимости, а размеры и грузоподъемность дрона можно развивать

Есть еще беспилотник "Орион-Э", который прошел испытания в Сирии. Благодаря спутниковой связи, его можно применять на дистанции до 250 километров.

По-своему уникален крупный дрон "Гром", разработанный компанией "Кронштадт". Этот аппарат способен управлять ударными беспилотниками "Молния", запускаемыми с другого носителя. Сам "Гром" тоже может нести оружие, которое размещается на четырех точках подвески. Общая масса полезной нагрузки - от 1,3 до 2 тонн. Скорость полета достигает 1000 километров в час при дальности 800 километров. Практический потолок - 12 тысяч метров. Самое главное - "Гром" может действовать вместе с пилотируемыми боевыми самолетами ВКС и оберегает жизнь летчиков.

Новое слово в рисунке воздушного боя скажет использование небольших по размерам дронов-камикадзе Flock-93 ("Стая-93"). Эту концепцию разработали ученые из знаменитой Военно-воздушной инженерной академии имени Николая Жуковского. Впервые ее представили в Москве во время международной выставки INTERPOLITEX-2019 и на форуме "Армия-2019".

Собственно, сейчас рождается принципиально новая тактика применения дронов в воздушном бою. Уже очевидно, что рой беспилотников практически невозможно будет уничтожить полностью, а все обучение этих устройств будет подразумевать лишь замену программного обеспечения. Это сделает рой беспилотников универсальным, его можно будет легко подстроить под решение любых задач над полем боя. Основой российской системы является самоорганизующийся рой беспилотных летательных аппаратов СОМ-93, каждый из которых в состоянии взять на борт до 2,5 кг различной боевой нагрузки. Рой из небольших беспилотников может поражать разные цели, к примеру, автомобильные колонны на марше.


Михаил Фалалеев

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