ВС РФ уничтожили ракетами "Калибр" ангары с крупной партией иностранного оружия

В среду стало известно, что наши военные в ходе спецоперации на Украине вновь применили высокоточные ракеты большой дальности. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с помощью морских "Калибров" на территории Запорожского алюминиевого комбината были уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов. Их украинской армии поставили США и европейские страны. Как уже случалось не раз, западный арсенал до передовой не доехал.

Чуть позже военное ведомство РФ распространило кадры залпового пуска крылатых ракет из акватории Черного моря. Судя по видео, четырьмя "Калибрами" российский фрегат выстрелил в светлое время суток, скорее всего, на рассвете. Впрочем, это оружие недаром называется высокоточным - ракета одинаково эффективно поражает цели днем и ночью. В ходе специальной военной операции на Украине наши моряки подтверждали это не раз.

Вообще-то "Калибр" - не одна ракета, а целое семейство высокоточных крылатых боеприпасов, предназначенных для разных целей и обладающих разной мощностью, принципом действия и способом размещения. Например, корабельная ракета 3М14 (именно ее использовали для уничтожения террористов в Сирии в октябре 2015 года экипажи кораблей Каспийской флотилии "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") имеет радиус действия до 2,6 тысячи километров.

А используемый на дизель-электрических подлодках проекта 636.3 "Варшавянка" боеприпас 3М54 стреляет, по некоторым оценкам, на 400 километров. Его черноморские подводники тоже опробовали на действующих в Сирии террористах и убедились, что натовцы не зря прозвали эту ракету Sizzler - "испепелитель".

На территории Запорожского алюминиевого комбината "Калибры" уничтожили ангары с иностранным оружием

Экспертам известна еще одна способность морского "Калибра" - он без проблем преодолевает мощную систему ПВО противника. Это достигается за счет полета ракеты на предельно малой высоте и автономности ее наведения на цель в режиме "молчания" на основном участке траектории.

Навигация в "Калибре" - а это до полутора десятков опорных точек - закладывается такая, что ракета может подойти к вражескому объекту практически с любого направления.

Что касается точности попадания, то тут уместно выражение "бьет в яблочко". К примеру, известно, что экспортный вариант "Калибра" стреляет на 300 километров и уничтожает цель диаметром 1-2 метра. У ракет, используемых в нашем ВМФ, точностные характеристики еще выше.

Понятно, что применяет этот современный морской ударный комплекс российское командование не всегда и не везде. Есть немало объектов, уничтожение которых лучше поручить, к примеру, оперативно-тактической и армейской авиации. Так в общем-то и делается.

По словам Конашенкова, в ночь со вторника наши летчики поразили 59 таких целей. Удары с воздуха, в частности, были нанесены по 50 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники. А в районах населенных пунктов Червоенное, Долгенькое, Пашково и Веселое после действия российской авиации на воздух взлетели четыре склада с вооружением и боеприпасами. Под Славянском в зоне поражения оказался зенитный ракетный комплекс ВСУ "Бук-М1". В результате всех этих атак были уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

По-прежнему очень большое количество огневых задач на Украине выполняют ракетные войска и артиллерия. В течение ночи таких задач было почти шесть сотен. Итог - поражены 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов.

Как выглядит уничтоженный в ходе боев укрепленный район ВСУ и националистов, можно узнать из видеоролика, который Минобороны России опубликовало в Telegram-канале. На этих кадрах видно, что свои позиции украинские военные оборудовали на окраине прибрежного населенного пункта. Укрепрайон имел разветвленную сеть окопов, в разных местах располагались хорошо защищенные огневые точки.

Тем не менее все это не помогло оборонявшимся сдержать натиск наших войск. "Не пожелавшие добровольно сложить оружие националисты в итоге были уничтожены огнем артиллерии", - сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что на ранее занимаемых украинскими подразделениями позициях было найдено стрелковое оружие, боеприпасы и более 30 погибших военнослужащих.

Конашенков также рассказал о действиях российских средств ПВО. В окрестностях Александровки, Балаклеи, Брянки, Запорожского, Изюма, Капитоловки, Перемоги, Петровки, Попасного, Пролетарского и Трудолюбовки они сбили 18 украинских беспилотников. Точнее говоря, в этот список надо включить еще Колесниковку и Красный Лиман, где расчетам зенитных ракетных средств удалось уничтожить два "Байрактара ТБ-2". А также Ильичевку, над которой была сбита украинская тактическая ракета "Точка-У".

Всего с начала специальной военной операции, по данным Минобороны России, украинская армия потеряла 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 специальных военных автомобилей.

Юрий Гаврилов