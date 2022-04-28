Войти
ПолитРоссия

The Drive: США столкнулись с проблемами из-за поставок Stinger на Украину

253
0
0
ПЗРК «Стингер»
ПЗРК «Стингер».
Источник изображения: globallookpress.com/ABACA/Keystone Press Agency

США столкнулись с проблемами из-за поставок переносных зенитных комплексов Stinger на Украину. Такой информацией поделился западный военный аналитик Говард Альтман.

Производитель боевых систем Stinger американская компания Raytheon Technologies пожаловалась на невозможность нарастить производство, поставляемого на Украину вооружения. Причиной тому стало нарушение цепочки поставок и нехватка некоторых комплектующих. Об этом сообщает издание The Drive. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ статьи.

«Министерство обороны США не заказывало Stinger порядка 18 лет, некоторые его компоненты больше не продаются. Поэтому нам придется переделать часть электроники в головке самонаведения ракеты. Это займет у нас некоторое время», — заявил генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс.

Предполагается, что компания сможет нарастить производство Stinger лишь в 2023 или 2024 годах. Помимо недостатка комплектующих и сложностей с логистикой, еще одной проблемой является тот факт, что Stinger является продуктом ручной сборки. Персонал Raytheon Technologies в настоящее время специализируется на производстве более современных систем вооружения и не обучен работать со старой техникой.


ПЗРК «Стингер».
Источник: globallookpress.com/ABACA/Keystone Press Agency

В США всерьез обеспокоены неспособностью американской промышленности наладить выпуск устаревшего вооружения. На этом фоне сенатор Ричард Блюменталь призвал президента Джо Байдена принять меры для улучшения работы оборонных предприятий.

«США к настоящему моменту предоставили Украине 1400 систем Stinger», — отмечает Говард Альтман.

Автор The Drive констатировал, что проблема с поставкой боевых систем Stinger на Украину стала весьма тревожным звонком для Пентагона. Последний уже неоднократно сталкивался с нарушением производственного цикла ключевых оборонительных систем.

Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о применении украинскими военными запрещенных международной конвенцией снарядов.


Станислав Блохин

Права на данный материал принадлежат ПолитРоссия
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Stinger
Компании
Raytheon
Похожие новости
28.04.2022
В США сообщили о проблемах с производством новых ПЗРК Stinger для Украины
18.03.2022
Конфликт на Украине — стимул для оборонной промышленности США
17.03.2022
Военные ЛНР и ДНР проходят курс подготовки по освоению комплексов Javelin и NLAW
29.11.2021
«К войне за Украину Вашингтон не готов. Она ему не нужна»
29.07.2021
Европейская система противоракетной обороны – проблемы и перспективы
31.10.2016
Летающие роботы наступают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 05:46
  • 24444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.04 04:13
  • 7
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 12:01
  • 1
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 27.04 12:00
  • 1
В США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы
  • 27.04 11:57
  • 1
Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе