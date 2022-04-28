The Drive: США столкнулись с проблемами из-за поставок Stinger на Украину

США столкнулись с проблемами из-за поставок переносных зенитных комплексов Stinger на Украину. Такой информацией поделился западный военный аналитик Говард Альтман.

Производитель боевых систем Stinger американская компания Raytheon Technologies пожаловалась на невозможность нарастить производство, поставляемого на Украину вооружения. Причиной тому стало нарушение цепочки поставок и нехватка некоторых комплектующих. Об этом сообщает издание The Drive. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ статьи.

«Министерство обороны США не заказывало Stinger порядка 18 лет, некоторые его компоненты больше не продаются. Поэтому нам придется переделать часть электроники в головке самонаведения ракеты. Это займет у нас некоторое время», — заявил генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс.

Предполагается, что компания сможет нарастить производство Stinger лишь в 2023 или 2024 годах. Помимо недостатка комплектующих и сложностей с логистикой, еще одной проблемой является тот факт, что Stinger является продуктом ручной сборки. Персонал Raytheon Technologies в настоящее время специализируется на производстве более современных систем вооружения и не обучен работать со старой техникой.

ПЗРК «Стингер». Источник: globallookpress.com/ABACA/Keystone Press Agency

В США всерьез обеспокоены неспособностью американской промышленности наладить выпуск устаревшего вооружения. На этом фоне сенатор Ричард Блюменталь призвал президента Джо Байдена принять меры для улучшения работы оборонных предприятий.

«США к настоящему моменту предоставили Украине 1400 систем Stinger», — отмечает Говард Альтман.

Автор The Drive констатировал, что проблема с поставкой боевых систем Stinger на Украину стала весьма тревожным звонком для Пентагона. Последний уже неоднократно сталкивался с нарушением производственного цикла ключевых оборонительных систем.

Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о применении украинскими военными запрещенных международной конвенцией снарядов.

Станислав Блохин