Войти
Lenta.ru

У США закончились деньги на Украину

267
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © REUTERS / KEVIN LAMARQUE

У администрации президента США Джо Байдена почти закончились деньги для продолжения отправки военной помощи Украине, а позиция Конгресса угрожает затормозить быстрое принятие законопроекта о дополнительной помощи, пишет Defense News.

Издание, ссылаясь на чиновника из Белого дома, отмечает, что у Байдена осталось всего около 250 миллионов долларов из 3,5 миллиарда, которые Конгресс разрешил президенту использовать для передачи военной техники Украине из запасов Пентагона.

В публикации отмечается, что принятие решения по предоставлению дополнительной помощи потребует времени, поскольку между различными группами Конгресса существуют разногласия, в частности, по вопросам COVID-19.

Издание отмечает, что в случае вступления в силу закона о ленд-лизе у президента США не будет законодательных ограничений по предоставлению Украине военной техники из запасов Минобороны Соединенных Штатов.

В апреле сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
19.01.2022
Украина получит весной афганские вертолеты
10.09.2021
NI: Россия готовится к партизанской войне с НАТО
11.03.2019
В Госдуме не увидели в словах Порошенко о высокоточном оружии ничего хорошего для Украины
09.10.2018
Киев: Из крейсера "Украина" баржу не сделаешь, а вооружить нечем
24.09.2014
«Калашников» отказался от услуг Стивена Сигала
05.12.2013
Курганмашзавод: созданные побеждать, призванные защищать
08.09.2008
На тему целесообразности производства вертолетных двигателей в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 05:46
  • 24444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.04 04:13
  • 7
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 12:01
  • 1
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 27.04 12:00
  • 1
В США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы
  • 27.04 11:57
  • 1
Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе