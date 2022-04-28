ИИ в США изучит тактику российской армии на Украине

Американская армия использует искусственный интеллект и инструменты машинного обучения, чтобы анализировать данные, собранные в ходе российской спецоперации на Украине. Аналитика помогает Пентагону изучить боевую тактику и стратегию вооруженных сил России и модернизировать свои военные ИИ-программы.

Пентагон планирует усовершенствовать свой военный ИИ с помощью сведений о действиях российских вооруженных сил на Украине. Колоссальные массивы данных, полученных разведкой на поле боя, «скормят» инструментам машинного обучения и ИИ-платформам, чтобы проанализировать тактику и стратегию России в ходе вооруженных конфликтов. Об этом пишет FCW со ссылкой на Мейнарда Холидея (Maynard Holliday), директора по оборонным исследованиям и инженерии для модернизации Минобороны США.

«Мы, конечно, проведем анализ всего, что мы видели в отношении российской тактики. Все это войдет в базу данных, которую мы сможем тренировать», — сказал Холидей на на саммите AI Defense One Genius Machine 21 апреля 2022 г. Чиновник добавил, что работа ведется совместно с военно-морским информационным центром Тихоокеанского региона на военно-морской базе Сан-Диего. Лаборатория Battlespace Exploitation of Mixed Reality при центре сейчас изучает, как новые технологии могут применяться в военной сфере.

В статье также отмечается, что США не отправляют беспилотники в украинское небо, однако американские спутниковые компании регулярно выкладывают в открытый доступ массу снимков из зоны конфликта, на которых видно расположение войск и техники обеих сторон.

Так, Грегори Аллен (Gregory Allen), старший научный сотрудник программы стратегических технологий в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), отметил, что военные ИИ-инструменты за последние несколько лет стали намного эффективнее. Он уточнил, что имеет в виду те, что предназначены для поиска и отслеживания конкретных объектов, которые зафиксировали беспилотники. По словам Аллена, военные ИИ-технологии «прошли длинный путь» с 2017 г., когда всему миру стало известно о военной программе распознавания изображений объектов на аэроснимках Project Maven.

«ИИ и машинное обучение становятся все более эффективными и чаще используются в вооруженных силах США для разведки, наблюдения и рекогносцировки», — отметил Грегори Аллен.

Как отмечает FCW, такого рода данные также помогают украинской стороне предвидеть действия российских военных, так как США, вероятно, ими делятся.

Ранее Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям научиться летать без американской глобальной навигационной спутниковой системы GPS. Регулятор предупреждает летчиков о возможном отключении и «глушении» сигналов, которые могут помешать при взлете, посадке и корректировке маршрута.

О таких случаях после 24 февраля 2022 г. сообщило «Агентство ЕС по безопасности полетов» (EASA) – инциденты имели место в небе над Калининградской областью, на востоке Финляндии, в Черном море и в других локациях. В то же время российские авиаперевозчики на подобные сбои в системе GPS не жаловались.