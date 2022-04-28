Новой целью станции OSIRIS-REx стал астероид Апофис.

Команда межпланетной станции OSIRIS-REx выбрала новую цель для исследований. Это знаменитый астероид Апофис, который ранее считался самым опасным телом для Земли. Станция, которая сейчас летит к Земле с грунтом астероида Бенну, отправится к Апофису в 2023 году и будет исследовать его с орбиты, сообщается на сайте Университета Аризоны.

Станция OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) была запущена в космос в 2016 году и стала третьим аппаратом, предназначенным для доставки на Землю проб вещества астероида. Ожидается, что всестороннее исследование грунта в лабораторных условиях и сравнение результатов с данными, собранными аппаратом при изучении астероида с низкой орбиты, позволит разобраться в условиях, царивших в ранней Солнечной системе, а также определить вклад малых тел в доставку на молодую Землю воды и органических соединений.

Главной целью OSIRIS-REx был околоземный астероид 101955 (Бенну), к которому станция прибыла в конце 2018 года. В октябре 2020 года аппарат взял пробу грунта, общая масса собранного вещества астероида составила около 400 граммов. В мае 2021 года OSIRIS-REx отправился к Земле, возвращаемая капсула с грунтом должна приземлиться на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года.

26 апреля 2022 года NASA объявило о продлении научной программы OSIRIS-REx на 9 лет. Общая стоимость миссии при этом увеличивается на 200 миллионов долларов. Аппарат получит обозначение OSIRIS-APEX (APophis EXplorer), а его новой целью выбран астероид (99942) Апофис, который до марта прошлого года считался наиболее опасным для Земли и получил четыре балла по Туринской шкале. Он относится к S-типу, обладает диаметром 350 метров и может быть «кучей щебня». Ожидается, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит примерно в 30 тысячах километров от Земли.

Ожидается, что OSIRIS-APEX совершит первый маневр на пути к Апофису через 30 дней после сброса капсулы, а достигнув астероида будет исследовать его в течение 18 месяцев с орбиты, исследуя состав и морфологию поверхности. Точная дата прибытия аппарата к Апофису пока не называется. Кроме того, аппарат снизится над поверхностью астероида и включит двигатели, чтобы обнажить приповерхностные слои Апофиса для исследования. Ученые отмечают, что расширенная программа характеризуется значительными техническими рисками и перед началом работы необходимо убедиться, что станция способна работать при максимальном сближении с Солнцем до 0,5 астрономической единицы.

О некоторых открытиях, сделанных OSIRIS-REx, можно прочесть в материале «Небесное тело алмазной формы».

Александр Войтюк