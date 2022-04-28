В конце года в Арктике начнется тестирование беспилотной техники

Созданный ВЭБ.РФ инвестиционный фонд VEB Ventures сообщил о создании к концу этого года на арктическом архипелаге Новая Земля полигона для тестирования роботизированной горной техники на жесткой раме грузоподъемностью 90 тонн. Рассчитанный на три года проект реализуют на площадке нового месторождения свинцово-цинковых руд «АРМЗ Горные машины» из госкорпорации «Росатом» и входящая в VEB Ventures компания «Цифра Роботикс».

В ходе работ будут проверены специально разработанные алгоритмы для ориентирования в условиях плохой или нулевой видимости, — рассказали в VEB Ventures, пояснив, что применение беспилотного транспорта в Арктике позволит повысить коэффициент добычи полезных ископаемых в регионе на 10-30%, сократив себестоимость добычи на 50%.

Сократятся, по подсчетам инвестиционного фонда, и траты на оплату труда – экономия может достигнуть 80%. В то же время ожидается повышение на 20% эффективности транспортировки горной массы. При этом новый проект способствует развитию технологий – например, лидаров и беспилотников в экстремальных условиях.

Несколькими днями ранее iot.ru рассказывал о напечатанных на 3D-принтере российскими учеными первых образцах запчастей для арктических судов.

Татьяна Даченкова