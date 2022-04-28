«Электронный муравей» Ковровского электромеханического завода прибыл в Ташкент

25 апреля в столице Узбекистана Ташкенте начала работу выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Предприятие холдинга НПО «Высокоточные комплексы» – Ковровский электромеханический завод (член Владимирского отделения Союза машиностроителей России) представил продукцию марок «Ant» - «Муравей» и дорожные катки «Раскат» на объединенной экспозиции Госкорпорации Ростех.

Ant - мини трудяга, российский аналог продукции американской компании Bobcat и Locust. При использовании дополнительного навесного оборудования машина может чистить тротуары или дороги от снега, убирать листву и мусор, выполнять погрузочно-разгрузочные работы на производстве и складах. По мнению разработчиков, ее основным призвание станет благоустройство территорий, озеленительные работы. Машина будет полезна при землеройных операциях по рытью траншей или канав; перемещению материалов на небольшие дистанции и монтаже вертикальных конструкций таких как установка свай и столбов. А в сельхоз хозяйствах еще и по внесению удобрений.

Спектр навесного оборудования «Муравья» впечатляет: поворотный отвал, щетка, бак для воды, снеговой желоб, распылитель. Для стройки может быть применен бур, гидромолот, бетоносмеситель, стрела и ковш. Для сельского хозяйства: разбрасыватель и вилы.

Одна из особенностей Ковровского «Муравья» электронная система управления машиной. Для этого оператор использует «джойстики» словно он сидит не в кабине погрузчика, а за компьютером или в современном авиалайнере. Любое движении этих гаджетов передается по электронной сети на гидравлические приводы машины. Так, что управлять ей все равно что играть в игру.

В рамках мероприятий форума стенд «Высокоточных комплексов» посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, а также делегация республики Татарстан.

Руководитель делегации, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО «Высокоточные комплексы» Александр Дерновой подчеркнул, что КЭМЗ заинтересован в расширении сотрудничества как со странами юго-восточной Азии, так и с другими членами Содружества Независимых Государств.

«У Ковровского электромеханического завода неплохие партнерские связи с зарубежными коллегами. Например, Республикой Казахстан. В прошлом году в различные регионы этой страны было продано несколько десятков дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники марки «Ant». Количество выпускаемых КЭМЗ мини-погрузчиков и тракторов неуклонно растет. В этом году общий объем составит более 1000 единиц», - отметил Александр Дерновой.

Генеральный директор АО «КЭМЗ» Владимир Родионов уточнил, что в рамках форума запланированы переговоры с минскими коллегами - представителями машиностроительного кластера Беларуси. Будут обсуждены стратегически важные шаги, направленных на реализацию перспективных проектов в сфере производства дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.