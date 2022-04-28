Путин предупредил о "молниеносных ударах" в случае угрозы для России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и создаст угрозу стратегического характера, то удары будут молниеносными, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.
Он подчеркнул, что у страны для этого есть все инструменты, которыми больше никто не может сейчас похвастаться. "А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали", — сообщил президент.
Кроме того, российский лидер заверил, что все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса.
По его словам, российские солдаты и офицеры предотвратили "реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной" и упредили масштабный конфликт, который "развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям".
Путин отметил, что недружественные страны сделали ставку на русофобию и неонацистов и последовательно создавали из соседнего государства анти-Россию. При этом Запад превратил украинский народ в расходный материал, однако осознание этого уже приходит к большей части населения.
Реакция Москвы на эти действия оказалась правильной и своевременной, что подтверждает ход последних событий, включая претензии Киева на обладание ядерным оружием, обнаружение западных биолабораторий на территории Украины и поставки вооружения, добавил президент.
"Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше на Украине появляется. В очередной раз <…> несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности", — также объявил Путин.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.