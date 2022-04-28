Войти
РИА Новости

Путин предупредил о "молниеносных ударах" в случае угрозы для России

272
0
0
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и создаст угрозу стратегического характера, то удары будут молниеносными, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

"Все решения у нас на этот счет приняты", — сказал он.



Он подчеркнул, что у страны для этого есть все инструменты, которыми больше никто не может сейчас похвастаться. "А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали", — сообщил президент.

Кроме того, российский лидер заверил, что все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса.

По его словам, российские солдаты и офицеры предотвратили "реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной" и упредили масштабный конфликт, который "развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям".



Путин отметил, что недружественные страны сделали ставку на русофобию и неонацистов и последовательно создавали из соседнего государства анти-Россию. При этом Запад превратил украинский народ в расходный материал, однако осознание этого уже приходит к большей части населения.

"Когда Россия благосклонно, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя и развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития. Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях анти-России никто не рассчитывал, и допустить мы этого не можем", — объяснил глава государства.

Реакция Москвы на эти действия оказалась правильной и своевременной, что подтверждает ход последних событий, включая претензии Киева на обладание ядерным оружием, обнаружение западных биолабораторий на территории Украины и поставки вооружения, добавил президент.

"Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше на Украине появляется. В очередной раз <…> несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности", — также объявил Путин.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
10.02.2022
Bloomberg (США): дипломатия пока еще в состоянии предотвратить войну на Украине
17.05.2017
"Новой перезагрузки между США и РФ не будет, она нежелательна"
02.02.2017
Перебросит ли Россия целую армию к польской границе? (fronda.pl, Польша)
09.12.2015
Чему научил военных украинский конфликт
13.05.2015
На параде Победы Путин выкатил ядерное оружие ("The Daily Beast", США)
10.04.2014
Снова холодная война. Кто виноват? ("The Nation", США)
03.04.2014
Впервые за последние 20 лет Россия встает с колен ("El Universal", Мексика)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 05:46
  • 24444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.04 04:13
  • 7
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 12:01
  • 1
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 27.04 12:00
  • 1
В США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы
  • 27.04 11:57
  • 1
Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе