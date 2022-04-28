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РИА Новости

Россия сделает все для безопасности своих журналистов, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Методы убийства на улице своих журналистов, политических деятелей применялись на Украине в последние годы достаточно часто, РФ сделает все, чтобы защитить людей, работающих на госканалах и в интернете.

"Уже говорил о предотвращенной попытке киевского режима устранить, физически устранить путем совершения терактов некоторых наших журналистов. Ну что я в этой связи должен сказать. Значит, преступники, террористы обезврежены, задержаны, с ними ведутся следственные действия, но не секрет, что такие методы - убийства прямо на улице своих собственных журналистов, политических деятелей - применялись на территории Украины в последние годы достаточно часто. Теперь решили перенести эту практику на нашу территорию", - сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

"Мы, конечно, сделаем все, для того чтобы защитить и тех людей, которые работают на официальных каналах российских, на телевидении, на радио, защитить тех людей, которые работают в интернете, и занимают патриотическую позицию, а таких, конечно, подавляющее большинство в нашем медиапространстве", - добавил он.

"Каждому, конечно, мы не можем приставить охрану в виде ФСО, ФСБ или Росгвардии, но будем делать и обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность. Но что я хочу сказать и в чем я абсолютно уверен, вот такие попытки запугать тех, кто работает в медийном пространстве, запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал", - подчеркнул Путин.

"Наоборот, я в этом ни секунды не сомневаюсь, наоборот, это приведет в их ряды еще большее количество людей, чтобы показать, что у нас люди, которые ничего не боятся и которые готовы и будут отстаивать интересы нашей страны", - уверен президент РФ.

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Украина
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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