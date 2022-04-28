Американский сенатор: Байден вынудил Путина провести спецоперацию на Украине

Рэнд Пол утверждает, что на проведение спецоперации на Украине Путина вынудил Байден

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол раскритиковал политику Белого дома, направленную на включение Украины в НАТО. По его словам, именно эти действия американской администрации и привели к решению Москвы начать спецоперацию на территории этой страны.

Роб Крилли (Rob Crilly)

26 апреля сенатор Рэнд Пол вступил в словесную перепалку с госсекретарем Энтони Блинкеном, заявив, что администрация Байдена сама подтолкнула Владимира Путина к началу спецоперации на Украине, когда поддержала заявку последней на вступление в НАТО, и что действия Москвы можно объяснить желанием противостоять натиску на бывших членов Советского Союза.

В результате на республиканца тут же посыпались обвинения, что он вторит риторике Кремля. А сам Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам не смог сдержать отрицательных эмоций на фоне обсуждения суверенитета Украины.

Пол сказал, что в сентябре прошлого года администрации не следовало публично поддерживать желание Украины присоединиться к НАТО. По его словам, Блинкен и другие официальные лица только и делали, что говорили о принятии Киева в альянс.

"Можно было высказать свою позицию до начала российской спецоперации, а не агитировать за то, чего Москва абсолютно не приемлет и называет красной линией, о чем нам доподлинно известно. Россия использовала этот термин совсем недавно, в сентябре прошлого года, прежде чем вы подписали соглашение и снова агитировали за вступление Украины в НАТО", ˗ сказал Пол и добавил, что для спецоперации были причины.

Кремль с союзниками часто высказывали обеспокоенность расширением НАТО в Восточной Европе и называли это одной из причин наращивания военной мощи на границах с Украиной.

Далее Пол заявил, что членство в НАТО означало бы конфликт американских солдат с Россией. "Фактически, если бы Украина была членом НАТО, за что вы и многие другие так ратовали, сейчас на Украине действовали бы и наши войска", – подчеркнул он.

Блинкен с этими утверждениями не согласился.

"У меня иная точка зрения, – сказал он. – Страны, в которых Россия проводила военные действия за последние годы, не были членами НАТО. В их числе Грузия, российские войска остались в Приднестровье, Молдавии, и Украине, причем не впервые. Она не нападала на страны НАТО, вероятно, по очень веской причине".

"Можно также утверждать, что страны [о которых сказал Блинкен] были частью России... то есть частью Советского Союза", – уточнил Пол.

Блинкен парировал: "Я категорически с вами не согласен. Эти страны вправе сами определять свое будущее и судьбу."

Пол снова подчеркнул, что страны, о которых идет речь, были членами Советского Союза задолго до его распада.

"Это не дает России права ведения боевых действий в них, – настаивал Блинкен. – Совсем наоборот".

"Из собственных слов президента Путина было совершенно ясно, что речь никогда не шла о потенциальном вступлении Украины в НАТО. Он с самого начала был убежден, что Украина не имеет права быть суверенной, независимой страной", – добавил госсекретарь.

Несколько консерваторов раскритиковали администрацию Байдена за поддержку стремления Украины вступить в НАТО.