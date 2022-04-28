Посол РФ в КНР прокомментировал предположения о поставках китайского оружия в Россию

Источник изображения: topwar.ru

Распространяемая западными изданиями информация о поставках российским военным вооружений из Китая не имеет под собой ни малейшего основания. Такую «явную выдумку» опроверг даже Пентагон, который сложно обвинить в пророссийской позиции.

Так посол РФ в КНР Андрей Денисов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал предположения западной прессы о поставках китайского оружия в Россию.

Мне кажется, ни на чем. Видимо, кому-то захотелось просто как-то позвонче прозвучать, вот и придумали страшилку

- заявил дипломат в ответ на вопрос тележурналиста о том, на чем основаны предположения западной прессы о якобы возможных оружейных сделках между Пекином и Москвой.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идет о растиражированной западными СМИ информации, опубликованной 13 марта в американской газете Wall Street Journal. Журналисты издания, ссылаясь на неких чиновников США, утверждали, что Москва якобы запросила у Пекина поставки военного оборудования. А телеканал CNN заявил, что россияне якобы обратились к Китаю с просьбой поставить им беспилотники и другую технику, а также оказать экономическую помощь. О реакции китайских властей на запрос в публикации ничего не говорится.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан уверен, что никаких китайских оружейных поставок России не существует. По его словам, Пекин поддерживает хозяйственные связи с Москвой, но они не направлены ни на помощь в проведении спецоперации на Украине, ни на ослабление западных санкций.