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Российская газета

Немецкие танкетки Wiesel могут появиться на Украине

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Источник изображения: funky1opti / flickr.com / wikimedia.org

Авиадесантируемые гусеничные Wiesel планируется поставить украинским вооруженным формирования. Судя по появившимся сообщениям, всего из Германии может быть переброшено более сотни единиц.

В 80-е годы, когда стало известно о возможном появлении в бундесвере такой техники, многие из специалистов сравнивали ее с танкетками 30-х годов.

В самом деле, по многих характеристикам данные боевые машины очень близки к давно уже забытому классу бронетехники.

Боевая масса - всего лишь 2900 кг. Длина - 3265 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1352 мм. Толщина брони - 8 мм.

Мощность двигателя - 86 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 75 км/ч. Запас хода - 200 км. Экипаж - 2 человека. Перевозка десанта не предусмотрена.

В качестве основного вооружения применяется 20-мм пушка Rh 202, устанавливавшаяся до этого на боевые машины пехоты Marder и разведывательные колесные SpPz 2 Luchs. Данное орудие способно поражать наземные цели на дистанциях до 2500 метров, а воздушные - на 1600 метров. Боекомплект - 400 выстрелов.

Имеются версии Wiesel с противотанковыми управляемыми ракетами комплекса TOW-2 американского производства, их оборудуют тепловизионными прицелами. Разрабатывалась также версия с ЗРК FIM-92 Stinger.

В Киеве надеются, что кроме Wiesel ВСУ также получат зенитные самоходные установки Gepard и БМП Marder, основные боевые танки Leopard I. Кроме того, сообщалось о планируемых поставках самоходных артиллерийских установок PzH 2000 из Нидерландов.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
США
Украина
Продукция
PzH 2000
Stinger
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