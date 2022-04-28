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РИА Новости

Минобороны выступило за отечественное ПО для смартфонов и компьютеров

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Мужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком.
Источник изображения: © Фото : Pixabay / Free-Photos

НОВОСИБИРСК, 27 апр - РИА Новости. Минобороны России выступает за то, чтобы любое программное обеспечение, которое россияне устанавливают на свои смартфоны и компьютеры, было отечественного производства, сообщил замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин в Новосибирске на стратегической конференции "Импортонезависимость".

"Если ЦОДы, маршрутизатор и так называемая "железная" инфраструктура является критической инфраструктурой и всеми службами у нас оберегается... то программное обеспечение, мне кажется, несколько выпало из сектора критических положений в области обороны", - сказал он.

Лишин предложил ввести понятие "критическая программная инфраструктура", причем под ней подразумевать не программы, находящиеся в госучреждениях, а обычное гражданское ПО, которое россияне устанавливают на свои телефоны, смартфоны и компьютеры, начиная от фитнес-программ и заканчивая различными магазинами, где многие оставляют свои личные данные, вплоть до биометрических.

"Мы, защищая госучреждения, совершенно проигрываем общество, молодежь в том числе. Поэтому каждая такая программа, которая попадает на российскую территорию... крайне желательно, чтобы она была отечественной. Особенно это касается программ, куда люди вносят свои персональные данные. Естественно, они должны находиться только на той территории, на которой субъект этих данных их вносит", - сказал представитель Минобороны РФ.

В Новосибирске в среду при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области открылась I Стратегическая конференция "Импортонезависимость". Речь идет об обеспечении цифровой независимости России в современных геополитических условиях.

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