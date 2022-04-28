Опубликованы кадры переброски участвующих в спецоперации САУ "Мста-СМ"

В специальной операции российской армии против украинских националистических формирований участвуют модернизированные самоходные артиллерийские установки 2С19М2, известные также как "Мста-СМ". Марш подразделения, вооруженного такими современными боевыми машинами, недавно показали на появившемся в Сети видео.

Российские и зарубежные военные эксперты высоко оценивают эти САУ, выпускаемые Уральским заводом транспортного машиностроения.

"Мста-СМ" оснащены современным оборудованием, обеспечивающим автоматическую наводку и позволяющим выполнять противоогневой маневр с автономным определением текущих координат. Такая опция дает возможность эффективно поражать вражеские объекты и в то же время максимально быстро уклоняться от ответного огня.

В ходе огневого налета 2С19М2 может работать в специальном режиме, когда выстреливаемые боеприпасы, летящие по разным траекториям, попадают в цель одновременно, тем самым противнику наносится максимальный ущерб.

Впечатляют и характеристики скорострельности - 10 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы - почти 30000 метров.

Бортовой боекомплект - 50 снарядов, в их число могут входить, в том числе, управляемые "Краснополи" с лазерной полуактивной головкой самонаведения, в новейших версиях способные уничтожать врага на дистанциях 25000 метров.

Двигатель многотопливный, 780-сильный. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода по топливу - более 600 км. Боевая масса - 43240 кг. Экипаж - 5 человек.

Считается, что 2С19М2 "Мста-СМ" является переходной моделью к самоходке совершенно нового поколения - 2С35 "Коалиция-СВ", которая значительно превосходит не только находящиеся на вооружении зарубежные САУ, но даже те, что поступят в ближайшее десятилетие.

Алексей Моисеев