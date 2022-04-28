Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины, созданного Великобританией

Военнослужащие армии Норвегии во время совместных учений НАТО в Латвии.

ЦАМТО, 27 апреля. Норвегия намерена внести свой вклад в оружейный фонд, созданный Великобританией для координации приобретения военной техники для Украины, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию, размещенную на сайте правительства Норвегии.

"Норвегия внесет свой вклад в фонд координации приобретения военной техники для Украины. Фонд возглавляет Великобритания, которая будет координировать закупку и транспортировку оборонной техники для Украины", – говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны королевства, Норвегия во взаимодействии с Великобританией и в тесном контакте с Украиной станет определять основные потребности Украины в оборонной технике, а затем заказы будут размещены в третьих странах или на предприятиях национальной промышленности, отмечает агентство.

"Норвегия будет контролировать, какое оборудование закупается на норвежские средства. Правительство предлагает выделить в фонд 400 млн. норв. крон (44,28 млн. долл.)", – сообщили в министерстве.