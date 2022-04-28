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Российская газета

Поединок российского "Солнцепека" с украинским "Градом" сняли на видео

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Поединок ТОС-1А "Солнцепек" с украинским "Градом" сняли на видео.


Информационное агентство ANNA-News опубликовало в Сети репортаж о работе тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" ВС России в Харьковской области. Из ролика видно, что сначала боевые машины маскируют в лесной местности. Как рассказал командир расчета ТОС-1, враг очень боится этого оружия и как только замечает его - бьет всеми силами. В подтверждении его слов вскоре по ним начинает работать украинский "Град".

К счастью, снаряды противника не достигли цели. Затем "Солнцепек" наносит ответный удар. Видео, снятое коптером, демонстрирует, что огнеметная система оказалась более точной.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
ТОС-1
Компании
Минoбороны РФ
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