Поединок российского "Солнцепека" с украинским "Градом" сняли на видео

Поединок ТОС-1А "Солнцепек" с украинским "Градом" сняли на видео.

Информационное агентство ANNA-News опубликовало в Сети репортаж о работе тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" ВС России в Харьковской области. Из ролика видно, что сначала боевые машины маскируют в лесной местности. Как рассказал командир расчета ТОС-1, враг очень боится этого оружия и как только замечает его - бьет всеми силами. В подтверждении его слов вскоре по ним начинает работать украинский "Град".

К счастью, снаряды противника не достигли цели. Затем "Солнцепек" наносит ответный удар. Видео, снятое коптером, демонстрирует, что огнеметная система оказалась более точной.

Олег Корякин