Румыния не рассматривает возможность отправки оружия на Украину

ЦАМТО, 27 апреля. Власти Румынии не обсуждают вопрос отправки оружия на Украину, оказывая Киеву только гуманитарную помощь. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил румынский министр обороны Василе Дынку.

Ранее издание Romania libera сообщило со ссылкой на Министерство обороны, что власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов. Также председатель румынской палаты депутатов Марчел Чолаку допустил, что власти Румынии в будущем передадут Украине самолеты МиГ-21 LanceR, которые временно не используются Минобороны страны.

"На данный момент у нас в правящей коалиции нет обсуждений об оружии, об отправке летальных вооружений на Украину. Тем не менее, Румыния поддерживает Украину в гуманитарном отношении с первого момента", – цитирует "РИА Новости" В.Дынку.

Как напоминает агентство, РФ ранее направила всем странам, включая США, ноты из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.