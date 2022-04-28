Патрушев: Страны НАТО готовили киевский режим к силовому решению вопроса ДНР и ЛНР

Украина, находясь под полным внешним контролем США, усиленно осваивалась вооруженными силами натовских стран, накачивалась современным оружием, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Астрахани.

Он также отметил, что страны НАТО направляли своих военных советников и инструкторов на Украину с одной целью: "подготовить киевский режим к силовому решению вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками и спровоцировать вооруженное противостояние с Россией".

По словам Патрушева, Россия восемь лет делала все возможное, чтобы разрешить ситуацию на Донбассе и судьбу проживающих там миллионов людей мирным, политическим путем.

Однако, по его мнению, украинские власти не собирались вести со своими гражданами никаких диалогов, объявили их "террористами", а потом вообще публично заявили, что не будут исполнять Минские соглашения. Секретарь Совбеза РФ, напомнил, что полную поддержку и одобрение Запада на этом фоне получило заявление Зеленского 20 февраля в Мюнхене, то есть за день до признания Россией независимости ДНР и ЛНР, о том, что Украина готова обзавестись собственным ядерным оружием.

"В этих условиях полученные данные о готовящейся украинской агрессии на Донбассе и в Крыму вынудили нашу страну принять упреждающие меры по обеспечению своей безопасности и защите населения ДНР и ЛНР, среди которого были российские граждане", - подытожил Патрушев.

Иван Егоров (Астрахань)