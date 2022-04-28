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Власти Чехии ради Украины сеют ненависть, тревогу и страх

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Речь президента Украины Владимира Зеленского на Вацлавской площади в Праге, Чехия
Речь президента Украины Владимира Зеленского на Вацлавской площади в Праге, Чехия.
Источник изображения: © AFP 2022 / MICHAL CIZEK

Кто сеет ненависть, тревогу и страх

Благодаря позиции своих воинствующих министров, Чехия оказывает Украине "гуманитарную помощь" и отправляет туда оружие и боеприпасы, чтобы еще больше обострить вооруженный конфликт, пишет автор заметки в Haló noviny. Однако люди понимают, что за этим стоят в значительной мере США. Журналист советует властной элите перестать вредить собственной стране.

Йиржи Покорны (Jiří Pokorný)

К сожалению, в связи с продолжающимся конфликтом между Украиной и Россией мы каждый день убеждаемся в том, как до людей доходит подлинная информация о происходящем в местах боев и за их пределами.

Большинство людей постепенно осознают, что и предшествующие конфликты, и нынешние не только наносят травму двум и более противоборствующим сторонам, но и затрагивают всех, кто прямо или косвенно в них участвует. Это касается и Чешской Республики. Из-за нашего правительства мы поддерживаем одну из конфликтующих сторон ― Украину. Благодаря воинствующим министрам обороны, иностранных дел, промышленности и торговли, которым содействуют остальные ведомства, наша республика оказывает "гуманитарную помощь", отправляя Украине оружие, боеприпасы и оснащение, а с недавнего времени и живую силу для того, чтобы еще больше обострить вооруженный конфликт.

Я за то, чтобы наша страна оказывала подлинную гуманитарную помощь тем, кому пришлось из-за боевых действий покинуть свои дома, прежде всего матерям с детьми, и чтобы на время, пока Украина не вернется к нормальной жизни, мы предоставляли им необходимую помощь. Я не поддерживаю конфликт на Украине, но поскольку я не дурак и много раз бывал в этой стране, как и в России, я способен понять, что за конфликтом стоит в значительной мере кто-то другой, но не народы этих стран. Я имею в виду США и их западных союзников, к которым, к сожалению, относит себя и наша Чешская Республика. Не весь ее народ, а преимущественно нынешняя ее власть.

Заявления госпожи Черноховой, которую назначили министром обороны, свидетельствуют об отсталости ее представлений о том, как развивается послевоенная мировая история. Она кичится тем, что чешское общество сплотилось против агрессора России, а тех нескольких белых ворон, кто иначе смотрит на текущий конфликт, она презирает. Вот что она сказала в адрес ООН и Совета безопасности: "Если они не накажут русских, то пусть самораспускаются. Нужно исключить Россию из Совета безопасности ООН". Ее мнение поддерживает и председатель Конституционного суда Рихетски: "Если мы хотим реально помочь, то я требую продолжения отправки вооружений". Вот так гуманитарная помощь! Я рекомендую Черноховой повысить образование в области международных отношений и перестать провоцировать воинственный психоз.

Событием стали и выборы президента в Сербии, а также парламентские выборы в Венгрии. Тут отличилась председатель Палаты депутатов Пекарова-Адамова, которая высказала свои предпочтения и пыталась убедить народы двух стран, как им голосовать. Главное требование, отправленное как сигнал, было адресовано гражданам Венгрии: "Мы в Чехии выгнали Бабиша, а вы выгоняйте Орбана. Раз сумели мы, сумеете и вы. Орбан готов налаживать связи с Китаем, а нам нужно, чтобы в ЕС входили только демократические государства. Иной путь для нас неприемлем". Как видно, она не поняла, что народ Венгрии руководствуется собственными предпочтениями, а не диктатом представителей Европейского Союза и НАТО.

Эгоцентричной Пекаровой следует задуматься над своими самодовольными идеями и призывами, если она вообще способна на это, и перестать вредить собственной стране, не путать политику с бакалеей и заняться чем-нибудь более полезным.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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