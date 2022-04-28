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Российская газета

Патрушев: Повысился риск заноса опасных заболеваний с территории Украины

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Источник изображения: rg.ru

В настоящее время в связи с проведением специальной военной операции значительно повышаются риски заноса возбудителей опасных заболеваний с территории Украины. Об этом на совещании в Астрахани по вопросам биобезопасности заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Кроме того, по его словам, актуальными остаются риски распространения коронавирусной инфекции. Так, в ряде регионов Юга России заболеваемость COVID-19 превысила среднероссийский показатель.

По данным Патрушева, в целом в округе заразились коронавирусом более миллиона трехсот тысяч жителей, умерло свыше 40 тысяч человек. Также он обратил внимание на природные очаги опасных заболеваний.

Почти половина выявленных в стране случаев Крымской геморрагической лихорадки, а также четверть заболеваний лихорадки Западного Нила, по словам секретаря СБ РФ, приходятся именно на Южный федеральный округ.

Он предупредил, что существует потенциальная угроза заражения животных и птиц опасными болезнями, в числе которых ящур, бешенство, африканская чума, сибирская язва и другие.


Иван Егоров (Астрахань)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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