Появилось фото сбитого над Курской областью "Байрактара"

В Сети появилось видео обломков разведывательно-ударного беспилотника турецкого производства Bayraktar TB-2. Он был сбит в небе над Курской областью, сообщил Reverse side of the medal.

Аппарат с оторванным крылом и сломанным хвостовым оперением лежит в луже в редколесье. Ранее об уничтожении беспилотного разведчика в курском небе сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашей ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет, - рассказал глава региона. Другой беспилотный разведчик был сбит утром 27 апреля в небе над Воронежем.

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украине уничтожено почти 600 беспилотников ВСУ различного типа.

Антон Валагин