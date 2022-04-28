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Российская газета

Появилось фото сбитого над Курской областью "Байрактара"

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Источник изображения: rg.ru


В Сети появилось видео обломков разведывательно-ударного беспилотника турецкого производства Bayraktar TB-2. Он был сбит в небе над Курской областью, сообщил Reverse side of the medal.

Аппарат с оторванным крылом и сломанным хвостовым оперением лежит в луже в редколесье. Ранее об уничтожении беспилотного разведчика в курском небе сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашей ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет, - рассказал глава региона. Другой беспилотный разведчик был сбит утром 27 апреля в небе над Воронежем.

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украине уничтожено почти 600 беспилотников ВСУ различного типа.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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