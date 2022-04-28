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Российская газета

19FortyFive: Западное тяжелое вооружение не поможет Киеву

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Источник изображения: Валерий Мельников/РИА Новости

Американский подполковник в отставке объяснил, почему западное тяжелое вооружение не спасет Украину.

На портале 19FortyFive.com опубликована статья с неутешительным для ВСУ вердиктом: "западные танки, ракеты и артиллерия не спасут Украину". Такое мнение высказал Дэниел Л. Дэвис - отставной подполковник армии США, ветеран иракской и других военных кампаний, ныне являющийся старшим научным сотрудником организации "Приоритеты обороны".

Автор сходу ломает шаблон, согласно которому для победы ВСУ просто необходимо быстро поставить Украине большое количество тяжелого вооружения. Есть несколько причин, по которым этот сценарий не сработает.

Во-первых, ситуация на фронте такова, что практические все вооруженные силы Украины уже задействованы в боевых действиях по всей стране.

Во-вторых, для максимальной эффективности поставленная техника должна быть совместима между собой, иметь схожие требования к обслуживанию и быть достаточно простой в эксплуатации, чтобы требовалось минимальное время на обучение. В идеале это означает, что Украине следует направить вооружение, которая она уже использует на протяжении десятилетий.

А вот попытка "привить" американские гаубицы, немецкие танки и британские системы ПВО к советской системе вооружения будет проблематичной. Хотя бы потому, что для обслуживания, ремонта и эксплуатации каждого вида техники потребуются отдельные обученные механики и отдельные типы боеприпасов. Ни одна система логистики не сможет адекватно учесть такое несоответствие.

Третье, и самое важное: Украине придется практически с нуля обучать расчеты и экипажи. Как отмечалось выше, вся основная часть украинской армии в настоящее время вовлечена в боевые действия. У Киева нет людских ресурсов, чтобы снять эти войска с линии фронта и отправить их куда-то для обучения.

Между тем требуется подготовка бойцов на каждом из уровней: экипаж танка, взвод, рота и т.д. Все это займет очень много времени.

В течение восьми лет, с 2014 года, подавляющее большинство тренировок и операций ВСУ проходили в статичных условиях окопной войны в стиле Первой мировой. Мало кто из офицеров и солдат имеет опыт командования танковыми или пехотными подразделениями в мобильных операциях. Хотя офицеров можно многому научить, опыт нельзя передать, его нужно нарабатывать в течение многих лет.

Если это сценарий отметается, у Украины возникает соблазн действовать как при пожаре: собирать все силы по мере их поступления и бросать их тушить пламя. Многие захотят отправить на фронт каждый танк и артиллерийскую установку, как только они станут доступны, чтобы повысить боеспособность войск прямо сейчас. Но это так просто не работает. Речь идет не просто о танках или ракетных установках, а о наличии обученных, дисциплинированных войск, которые знают что делают, работают как команда, стремящаяся к единой цели.

Единственный возможный вариант, который видит здесь для Украины эксперт - создавать боевые подразделений с нуля, вне контакта с фронтом. Но для этого, по всей вероятности, потребуется от девяти месяцев до года - и вряд ли ВСУ смогут продержаться столько времени.


Олег Корякин

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Страны
США
Украина
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