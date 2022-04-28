MW: "Искандер" сыграл ключевую роль в подрыве военной мощи Украины

Эффективность российских ракетных войск - самая сильная сторона спецоперации на Украине: начиная с высокоточных ударов во военным объектам ВСУ вплоть до польской границы 24 февраля и заканчивая текущими событиями, когда такие же удары ежедневно наносятся по местам складирования и переброски поставляемого на Украину западного оружия.

Оперативно-тактические комплексы "Искандер" продемонстрировали в этой операции способность беспрепятственно бить по заданным целям, вводя в заблуждение противоракетную оборону противника, пишет MilitaryWatch.

Ракета "Искандера" запускается с мобильной установки, может нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Она стала основой для гиперзвуковой авиационной ракеты большой дальности Х-47М2 "Кинжал". Также "Искандер" участвовал в боевых действиях в Сирии и Абхазии.

Способность преодолевать противоракетную оборону - одно из главных достоинств комплекса. Ракета летит по непредсказуемой траектории, интенсивно маневрируя. Для обмана ПВО используются электронные помехи, тепловые ловушки и ложные цели. На цель ракета пикирует вертикально, оказываясь в "мертвой зоне" зенитных комплексов.

Украина располагает старыми оперативно-тактическими комплексами "Точка-У" советского образца, которые не оказывают заметного воздействия на ход операции. А российские "Искандеры" - вместе с крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", - играют ключевую роль в подрыве военного потенциала Украины.

Антон Валагин