Войти
Российская газета

NI: Российский С-350 может стать серьезной проблемой для ударных самолетов

266
0
0
Источник изображения: Виталий Белоусов/РИА Новости

Российская ЗРС С-350 "Витязь" способна работать в связке с С-400, сбивать баллистические ракеты и поражать аэродинамические цели. Комплекс может стать большой проблемой для ударных самолетов.

К этому выводу пришел Крис Осборн, редактор журнала The National Interest по вопросам обороны. Он цитирует интервью гендиректора Концерна ПВО "Алмаз-Антей" Яна Новикова "Национальной обороне". Глава холдинга сообщил, в частности, что новая система способна эффективно поражать не только имеющиеся средства воздушного нападения, но и перспективные. Это утверждение автор NI называет "двусмысленным и одновременно амбициозным" в контексте существующих американских самолетов-невидимок и стелс-приложениях на будущих платформах.

Обозреватель подробно перечисляет заявленные создателями характеристики С-350 и приходит к выводу, что если система будет функционировать так, как об этом говорят ее создатели, то это может создать проблемы для ударных самолетов. Они могут стать гораздо более уязвимыми для точных ударов на малой высоте из-за возросшей плотности зенитного огня.

Между тем Ян Новиков пояснил, что комплексов средней дальности с таким характеристиками, как у С-350, в мире больше не существует. Принципиальное отличие системы от любых аналогов - возможность быстрого наведения ракет и обзора пространства. Она способна отслеживать обстановку одновременно сразу во всех направлениях. "Витязь" отличается повышенным количеством ракет, по сравнению с комплексами подобного класса и сопрягается со всеми средствами ПВО, а также обеспечивать противовоздушную оборону самостоятельно.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Похожие новости
17.11.2021
Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»
15.11.2021
The National Interest (США): убийца ВВС: Путин торопит поставку ракетных систем С-500 и С-550
24.08.2021
Концерн "Алмаз - Антей" стал мощной интегрированной структурой
29.06.2021
"Вам придётся работать с этой техникой": Путин рассказал о перспективном вооружении
04.06.2020
Новые доспехи «Витязя»
24.04.2020
Защитные силы: Дальний Восток усилили современными средствами ПВО
30.11.2017
"Новыми санкциями нас не напугать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 05:10
  • 24443
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.04 04:13
  • 7
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 12:01
  • 1
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 27.04 12:00
  • 1
В США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы
  • 27.04 11:57
  • 1
Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе