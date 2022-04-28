NI: Российский С-350 может стать серьезной проблемой для ударных самолетов

Российская ЗРС С-350 "Витязь" способна работать в связке с С-400, сбивать баллистические ракеты и поражать аэродинамические цели. Комплекс может стать большой проблемой для ударных самолетов.

К этому выводу пришел Крис Осборн, редактор журнала The National Interest по вопросам обороны. Он цитирует интервью гендиректора Концерна ПВО "Алмаз-Антей" Яна Новикова "Национальной обороне". Глава холдинга сообщил, в частности, что новая система способна эффективно поражать не только имеющиеся средства воздушного нападения, но и перспективные. Это утверждение автор NI называет "двусмысленным и одновременно амбициозным" в контексте существующих американских самолетов-невидимок и стелс-приложениях на будущих платформах.

Обозреватель подробно перечисляет заявленные создателями характеристики С-350 и приходит к выводу, что если система будет функционировать так, как об этом говорят ее создатели, то это может создать проблемы для ударных самолетов. Они могут стать гораздо более уязвимыми для точных ударов на малой высоте из-за возросшей плотности зенитного огня.

Между тем Ян Новиков пояснил, что комплексов средней дальности с таким характеристиками, как у С-350, в мире больше не существует. Принципиальное отличие системы от любых аналогов - возможность быстрого наведения ракет и обзора пространства. Она способна отслеживать обстановку одновременно сразу во всех направлениях. "Витязь" отличается повышенным количеством ракет, по сравнению с комплексами подобного класса и сопрягается со всеми средствами ПВО, а также обеспечивать противовоздушную оборону самостоятельно.

Майя Бирюкова