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ЦАМТО

Румыния ускоряет закупку истребителей F-16 из состава ВВС Норвегии

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Истребитель F-16 ВВС Норвегии
Истребитель F-16 ВВС Норвегии.
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 27 апреля. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Румынии, Бухарест намерен ускорить запланированное приобретение истребителей F-16A/B из состава ВВС Норвегии.

Румыния впервые приобрела истребители F-16 из состава ВВС Португалии в 2016 году для замены устаревших МиГ-21. Теперь Министерство обороны намерено ускорить закупку 32 дополнительных самолетов из состава ВВС Норвегии для укомплектования двух дополнительно формируемых эскадрилий.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МНО Румынии подписало контракт на поставку первых 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии для замены устаревших МиГ-21. Поставка самолетов была произведена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. В декабре 2019 года был подписан контракт стоимостью 130 млн. евро на поставку пяти дополнительных истребителей. Первая пара самолетов прибыла в Румынию в августе 2020 года, пятый самолет – в марте 2021 года.

В конце декабря 2021 года Министерство национальной обороны Румынии объявило, что парламент страны предоставил предварительное разрешение на начало процедуры закупки 32 истребителей F-16 в конфигурации M6.5.2 с сопутствующей логистической поддержкой из состава ВВС Норвегии, а также пакета оборудования и услуг по их модернизации в США. Бюджет покупки составляет около 454 млн. евро. Предварительно, стоимость самолетов оценивается в 354 млн. евро, логистической поддержки и поставки специального оборудования для модернизации из США – 100 млн. евро. В конце декабря 2021 года правительство Румынии подписало письмо о намерении приобрести до 32 самолетов из состава ВВС Норвегии в рамках сделки на сумму до 513 млн. долл.

Самолеты будут поставлены в полностью боеспособном состоянии с ресурсом, обеспечивающим их эксплуатацию в течение переходного периода не менее 10 лет до поставки истребителей 5-го поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Первый F-16 ВВС Норвегии совершил свой первый полет 12 декабря 1979 года. По состоянию на конец 2021 года из 72 приобретенных в 1975 году F-16A/B в строю оставались 57 самолетов. Последний истребитель F-16 ВВС Норвегии выполнил свой последний полет 6 января 2022 года.

Предполагалось, что первый самолет будет поставлен ВВС Румынии в 2023 году, а оставшиеся – в течение 2024 года. В 2023 году в составе ВВС Румынии должно состоять две эскадрильи F-16. В то же время начнется модернизация закупленных в Португалии самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Португалия
Румыния
США
Продукция
F-16
F-35
МиГ-21
Проекты
2020-й год
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