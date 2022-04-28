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Российская газета

Богатые трофеи достались освободителям на Краматорском направлении

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появились фото очередных трофеев на краматорском направлении. Партию оружия в бою захватил спецназ группировки "О".



Среди трофеев много зарубежных образцов вооружения, некоторое даже не успели достать из ящиков.

Это шведские гранатометы АТ-4, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие экземпляры. Среди боевых трофеев нашелся и пулемет Дегтярева образца 1928 года.

"РГ" писала о том, что не так давно бойцы батальона "Сомали" показали трофейное зарубежное оружие, в том числе производства Великобритании. Это противотанковые системы и ПЗРК. Трофеи захватили в Изюмском районе Харьковской области.

Все образцы зарубежного оружия поступят на вооружение Народной милиции ДНР и ЛНР.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Сомали
США
Продукция
Javelin ПТРК
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