Богатые трофеи достались освободителям на Краматорском направлении

В Сети появились фото очередных трофеев на краматорском направлении. Партию оружия в бою захватил спецназ группировки "О".

Среди трофеев много зарубежных образцов вооружения, некоторое даже не успели достать из ящиков.

Это шведские гранатометы АТ-4, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие экземпляры. Среди боевых трофеев нашелся и пулемет Дегтярева образца 1928 года.

"РГ" писала о том, что не так давно бойцы батальона "Сомали" показали трофейное зарубежное оружие, в том числе производства Великобритании. Это противотанковые системы и ПЗРК. Трофеи захватили в Изюмском районе Харьковской области.

Все образцы зарубежного оружия поступят на вооружение Народной милиции ДНР и ЛНР.

Светлана Цыганкова