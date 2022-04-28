Войти
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" планирует поставить Минобороны РФ 46 ракет "Сармат"

267
0
0
Д.Рогозин
Д.Рогозин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Роскосмос" ведет серийное производство новы межконтинентальных ракет "Сармат", всего в войска планируется поставить 46 комплексов, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"У нас все по плану идет, в принципе. Мы планируем в течение этого года вести летно-конструкторские испытания. Параллельно мы уже делаем серийные ракеты для оснащения первого полка в Красноярском крае, это Ужурская дивизия. Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат". То есть они станут в те шахты, где стоит "Воевода", - сказал Рогозин в эфире программы "Соловьёв Live".

25 апреля Рогозин сообщил, что "Роскосмос" почти готов к серийному производству "Сармата".

"Предприятия Роскосмоса приступили к подготовке следующих лётно-конструкторских испытания МБР "Сармат" стратегического назначения. Их сроки будут определены на этой неделе. Также завершается подготовка к серийному производству этой тяжёлой МБР", - сообщил он.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Ракета "Сармат" будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года, сообщил 23 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал президент РФ Владимир Путин 20 апреля после просмотра по видеосвязи успешного испытательного пуска ракеты "Сармат".

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал тогда Путин.

20 апреля, комментируя первый испытательный пуск "Сармата", Рогозин назвал его "подарком НАТО".

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Ракеты "Сармат" в перспективе станут носителями гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков "Авангард", развивающих скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-18
РС-20
РС-20В
Компании
Красмаш
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
ГЗЛА
Плесецк
Похожие новости
26.04.2022
Рогозин заявил, что "Сармат" обеспечит безопасность России на 30-40 лет
25.04.2022
Новую стратегическую ракету "Сармат" примут на вооружение осенью - Рогозин
25.04.2022
"Сарматом" можно наносить удар по разным траекториям - разработчик
25.04.2022
Минобороны РФ сообщило о планах оснащения ракеты "Сармат" несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками
25.08.2020
Рогозин: испытания новой стратегической ракеты "Сармат" идут по плану
12.04.2019
Завершающие испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" идут успешно - Путин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 05:10
  • 24443
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.04 04:13
  • 7
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 12:01
  • 1
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 27.04 12:00
  • 1
В США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы
  • 27.04 11:57
  • 1
Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе