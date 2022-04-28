"Калибры" уничтожили ангары ВСУ с крупной партией иностранного оружия

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ракетами "Калибр" уничтожили ангары украинских войск с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск", — заявил он.

Также в течение ночи российские ракетные войска и артиллерия поразили 432 района скопления живой силы и техники противника и 67 артиллерийских позиций. Помимо этого, они уничтожили две батареи реактивных систем залпового огня и семь складов боеприпасов.

Кроме того, российская авиация ликвидировала свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей. Также ВКС поразили четыре склада с вооружением и боеприпасами около Червоного, Долгенького, Пашково, Веселого и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" возле Славянска.

Комплексы ПВО ВС России за ночь сбили 18 беспилотников противника около Александровки, Балаклеи, Брянки, Запорожского, Изюма, Капитоловки, Перемоги, Петровки, Попасного, Пролетарского, Трудолюбовки, среди них были и два БЛА "Байрактар-ТБ2". Также над Ильичевкой сбита украинская тактическая ракета "Точка-У".

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 607 БЛА, 273 ЗРК, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок РСЗО, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

По заявлениям Минобороны, российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры Украины и местам сосредоточения подразделений ВСУ.