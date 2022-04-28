Войти
ЦАМТО

Закупка Турцией второго полкового комплекта ЗРС С-400 находится на повестке дня

248
0
0
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости . Евгений Одиноков

ЦАМТО, 27 апреля. Закупка Турцией второй партии российских ЗРС С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Как напоминает агентство, Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов ЗРС С-400 (полковой комплект) на сумму 2,5 млрд. долл. в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.

"Закупка второй партии (С-400 – ред.), которая планировалась с самого начала, находится на повестке дня", – сказал И.Демир в интервью TRT Haber.

Ранее И.Демир заявил, что у Анкары и Москвы нет никаких сложностей по договорным обязательствам в связи с поставками российских С-400, каждая из сторон полна решимости их выполнять, отмечает "РИА Новости".

"На данный момент, у нас проблем в сотрудничестве с Россией в оборонном секторе из-за ситуации в Украине нет, надеемся, что их не будет. Турция – эта страна, которая занимает посредническую позицию в сложившейся ситуации и предпринимает усилия для скорейшего прекращения огня", – сказал И.Демир в интервью TRT Haber.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
24.03.2022
Передача ЗРС С-400 Украине означала бы потерю Турцией суверенитета
28.01.2022
Эрдоган поставил США на место из-за С-400
09.11.2021
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс
21.12.2020
Турция наказана за покупку российских С-400
16.03.2020
Ближневосточный конфликт как противостояние коалиций
06.12.2019
Макрон-эффект: как скандальные заявления президента Франции примирили НАТО и Трампа (Европейська правда, Украина)
17.10.2018
"Пэтриот". Почему Турция пошла в направлении С-400?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 05:10
  • 24443
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.04 04:13
  • 7
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 12:01
  • 1
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 27.04 12:00
  • 1
В США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы
  • 27.04 11:57
  • 1
Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе