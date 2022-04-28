Закупка Турцией второго полкового комплекта ЗРС С-400 находится на повестке дня

ЦАМТО, 27 апреля. Закупка Турцией второй партии российских ЗРС С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Как напоминает агентство, Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов ЗРС С-400 (полковой комплект) на сумму 2,5 млрд. долл. в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.

"Закупка второй партии (С-400 – ред.), которая планировалась с самого начала, находится на повестке дня", – сказал И.Демир в интервью TRT Haber.

Ранее И.Демир заявил, что у Анкары и Москвы нет никаких сложностей по договорным обязательствам в связи с поставками российских С-400, каждая из сторон полна решимости их выполнять, отмечает "РИА Новости".

"На данный момент, у нас проблем в сотрудничестве с Россией в оборонном секторе из-за ситуации в Украине нет, надеемся, что их не будет. Турция – эта страна, которая занимает посредническую позицию в сложившейся ситуации и предпринимает усилия для скорейшего прекращения огня", – сказал И.Демир в интервью TRT Haber.