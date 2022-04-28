Войти
Российская газета

Купол Москвы: как создавался легендарный советский ЗРК С-25 "Беркут"

257
0
0
Источник изображения: Виктор Будан/ТАСС

26 апреля 1953 года ракетным комплексом Б-200-В-300 впервые была сбита воздушная мишень. Так рождался легендарный советский ЗРК С-25 "Беркут".

После Второй мировой войны в связи с появлением сверхдальней высотной бомбардировочной авиации и ядерных бомб резко возросла потребность в средствах защиты неба на высотах свыше 10 километров. Традиционная зенитная артиллерия справиться с этой задачей не могла: к началу 1950-х годов ее пушки били лишь на 6000 метров. В скором времени были разработаны орудия повышенной дальнобойности, но возросшая скорость самолетов-носителей и их сделала неэффективными. К тому же, на каждую цель тратилось огромное количество снарядов.

В связи с этим 9 августа 1950 года было принято постановление Совета Министров СССР о разработке стационарной зенитно-ракетной системы для войск ПВО страны. На титульном листе документа появилась резолюция главы государства Иосифа Сталина: "Мы должны получить ракету для ПВО в течение года".

Советское правительство понимало, что сразу охватить такой системой весь СССР не получится, поэтому для начала решили защитить кольцами ракетной ПВО только столицу - Москву.

Разработку основы системы - зенитной ракеты - поручили конструкторскому бюро (ОКБ-301 МАП) Семена Лавочкина. А создание РЛС наведения на цель - коллективу КБ-1 под руководством Павла Куксенко и Серго Берия.

Бюро Лавочкина приступило к проектированию двух типов ракет: наземной В-300 и воздушной Г-300. К разработке системы, получившей впоследствии название С-25 "Беркут", подключили ряд институтов и министерств, сделав проект весьма масштабным. При этом от Лавочкина потребовали создать базовую ракету (В-300) всего за восемь месяцев. Как конструктор признался позже, в это время он работал намного интенсивнее, чем в годы войны, что сказалось на его здоровье. Однако сроки были слишком нереальными, и разработчики к намеченной дате с заданием не справились. Кроме того, завод №301, которому было поручено изготовить первую опытную ракету, из-за спешки также допустил ряд серьезных дефектов. Директор предприятия Юлий Эскин, несмотря на все предыдущие заслуги, был уволен (считали, что легко отделался - за него очень хлопотал сам Лавочкин) и решением правительства на завод отправили лучшие инженерно-технические кадры.

Летом 1951 года начались автономные испытания прототипа ракеты под шифром "205". Удачные запуски чередовались с неудачными, что показало: изделие пока очень "сырое".

С 1951 до апреля 1953 года прошло 8 серий пусков, где проверялась работа аппаратуры ракеты, двигателей, способности маневрировать, дальность и скорость. В итоге пришли к выводу, что пора двигаться к финалу. В решении по этому поводу отмечено: "Результаты проведенных испытаний свидетельствуют о нормальной работе всей аппаратуры комплекса "Б", что дает основание перейти к заключительному этапу испытаний - стрельбе на поражение самолетов-мишеней".

И 26 апреля 1953 года комплексом (тогда называвшимся Б-200-В-300) впервые был сбит бомбардировщик Ту-4, выполнявший роль мишени. Это событие вполне можно назвать историческим, поскольку страна получила зенитное управляемое оружие.

10 августа по окончании работ и устранении недостатков, ЗРК, созданная на базе В-300, получила название "Система-25" или в сокращенном варианте - С-25.

Развертывание системы в виде нескольких колец пусковых установок было начато в 1953, а закончено в 1958 году. В итоговом виде она охватила несколько центральных областей страны и прослужила более 40 лет.

Последние части, вооруженные С-25, были расформированы в 1990-х годах. Их заменили дивизионы С-300.


Олег Галицких

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Полонез РСЗО
С-300
Компании
КБ-1
НПО Лавочкина
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
01.04.2021
Непобедимый "Беркут": как Москву защитили от ядерной бомбардировки
09.07.2020
Цели "Беркута" и "Десны". Какими были первые советские зенитные ракетные системы
29.04.2019
Полет "Беркута": как создавали первый советский ЗРК С-25
18.01.2017
75 лет в авангарде
28.08.2013
Расширяя границы возможного
18.09.2008
Эпоха Александра Расплетина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 05:10
  • 24443
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.04 04:13
  • 7
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 12:01
  • 1
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 27.04 12:00
  • 1
В США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы
  • 27.04 11:57
  • 1
Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе