Купол Москвы: как создавался легендарный советский ЗРК С-25 "Беркут"

26 апреля 1953 года ракетным комплексом Б-200-В-300 впервые была сбита воздушная мишень. Так рождался легендарный советский ЗРК С-25 "Беркут".

После Второй мировой войны в связи с появлением сверхдальней высотной бомбардировочной авиации и ядерных бомб резко возросла потребность в средствах защиты неба на высотах свыше 10 километров. Традиционная зенитная артиллерия справиться с этой задачей не могла: к началу 1950-х годов ее пушки били лишь на 6000 метров. В скором времени были разработаны орудия повышенной дальнобойности, но возросшая скорость самолетов-носителей и их сделала неэффективными. К тому же, на каждую цель тратилось огромное количество снарядов.

В связи с этим 9 августа 1950 года было принято постановление Совета Министров СССР о разработке стационарной зенитно-ракетной системы для войск ПВО страны. На титульном листе документа появилась резолюция главы государства Иосифа Сталина: "Мы должны получить ракету для ПВО в течение года".

Советское правительство понимало, что сразу охватить такой системой весь СССР не получится, поэтому для начала решили защитить кольцами ракетной ПВО только столицу - Москву.

Разработку основы системы - зенитной ракеты - поручили конструкторскому бюро (ОКБ-301 МАП) Семена Лавочкина. А создание РЛС наведения на цель - коллективу КБ-1 под руководством Павла Куксенко и Серго Берия.

Бюро Лавочкина приступило к проектированию двух типов ракет: наземной В-300 и воздушной Г-300. К разработке системы, получившей впоследствии название С-25 "Беркут", подключили ряд институтов и министерств, сделав проект весьма масштабным. При этом от Лавочкина потребовали создать базовую ракету (В-300) всего за восемь месяцев. Как конструктор признался позже, в это время он работал намного интенсивнее, чем в годы войны, что сказалось на его здоровье. Однако сроки были слишком нереальными, и разработчики к намеченной дате с заданием не справились. Кроме того, завод №301, которому было поручено изготовить первую опытную ракету, из-за спешки также допустил ряд серьезных дефектов. Директор предприятия Юлий Эскин, несмотря на все предыдущие заслуги, был уволен (считали, что легко отделался - за него очень хлопотал сам Лавочкин) и решением правительства на завод отправили лучшие инженерно-технические кадры.

Летом 1951 года начались автономные испытания прототипа ракеты под шифром "205". Удачные запуски чередовались с неудачными, что показало: изделие пока очень "сырое".

С 1951 до апреля 1953 года прошло 8 серий пусков, где проверялась работа аппаратуры ракеты, двигателей, способности маневрировать, дальность и скорость. В итоге пришли к выводу, что пора двигаться к финалу. В решении по этому поводу отмечено: "Результаты проведенных испытаний свидетельствуют о нормальной работе всей аппаратуры комплекса "Б", что дает основание перейти к заключительному этапу испытаний - стрельбе на поражение самолетов-мишеней".

И 26 апреля 1953 года комплексом (тогда называвшимся Б-200-В-300) впервые был сбит бомбардировщик Ту-4, выполнявший роль мишени. Это событие вполне можно назвать историческим, поскольку страна получила зенитное управляемое оружие.

10 августа по окончании работ и устранении недостатков, ЗРК, созданная на базе В-300, получила название "Система-25" или в сокращенном варианте - С-25.

Развертывание системы в виде нескольких колец пусковых установок было начато в 1953, а закончено в 1958 году. В итоговом виде она охватила несколько центральных областей страны и прослужила более 40 лет.

Последние части, вооруженные С-25, были расформированы в 1990-х годах. Их заменили дивизионы С-300.

Олег Галицких