Минобороны Великобритании анонсировало поставки ракет "Бримстоун" Украине

ЦАМТО, 27 апреля. Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Британия через несколько недель сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты, передает "РИА Новости".

"Мы сможем предоставить ракеты "Бримстоун" (Brimstone) через несколько недель", – сказал Д.Хиппи, выступая с заявлением в парламенте.

Д.Хиппи сообщил, что Украина в последнее время просила поставить оперативно-тактические ракеты повышенной дальности для поражения наземных целей, и правительство Великобритании в связи с этим изучало вопрос поставок ракет "Бримстоун".