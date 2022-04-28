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ЦАМТО

Мобильный узел связи Ростеха для МЧС успешно прошел госиспытания

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Нашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

ЦАМТО, 27 апреля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех совместно с МЧС России завершили государственные испытания мобильного узла связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций (МУС ЧС).

Комплекс, созданный на базе специализированного автомобиля "КамАЗ" повышенной проходимости, предназначен для обеспечения подразделений МЧС России устойчивой связью в полевых условиях.

Установленное на борту МУС ЧС оборудование позволяет организовать спутниковую, проводную и радиосвязь, создать локально-вычислительную сеть, осуществлять видеонаблюдение в зоне выполнения задач, обеспечить передачу данных, в том числе по видео-конференц-связи в ведомственной цифровой сети связи.

МУС ЧС разработан специалистами Рязанского радиозавода холдинга "Росэлектроника". В состав комплекса также входит разработанное концерном "Созвездие" оборудование связи стандарта DMR: стационарный и мобильный ретрансляторы, стационарная, автомобильная и портативные радиостанции.

"Испытания продемонстрировали, что наша аппаратура обеспечивает надежную радиосвязь в полевых условиях и способна обеспечить высокую скорость реагирования при чрезвычайных ситуациях. Уже до конца этого года Рязанский радиозавод выпустит первую партию комплексов, которые будут переданы территориальным органам МЧС России", – сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.

В настоящее время МЧС России реализует программу технического переоснащения до 2030 года. Распоряжением Правительства РФ Объединенная приборостроительная корпорация определена единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Ростех
Росэлектроника
РРЗ АО
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