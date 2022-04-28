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ЦАМТО

Австралия поставит ВС Украины шесть буксируемых гаубиц M-777

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Гаубица M-777. Фото: wn.com.

ЦАМТО, 27 апреля. Австралия, в ответ на просьбу США, поставит Украине шесть буксируемых гаубиц М-777 калибра 155 мм. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал Sky News Australia.

Гаубицы M-777 британской разработки с дальностью стрельбы до 30 км будут доставлены в Европу для дальнейшей переправки на Украину.

"Этой новой поддержкой на сумму 26,7 млн. австрал. долл. (19,1 млн. долл. США) общий вклад Австралии в военную помощь (техника и вооружение) Украине достигнет в целом более 225 млн. австрал. долл. (161,1 млн. долл. США)", – приводит Sky News Australia совместное заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра обороны страны Питера Даттона.

По их словам, Австралия также предоставляет Украине гуманитарную помощь на сумму 65 млн. австрал. долл. (46,6 млн. долл. США).

Как сообщалось ранее, в начале апреля Австралия объявила, что отправит на Украину 20 бронетранспортеров "Бушмастер" в качестве военной помощи, напоминает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Украина
Компании
M777
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