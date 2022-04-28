Войти
Российская газета

Испытания первого скоростного "стратега" Ту-16 начались 70 лет назад

271
0
0
Источник изображения: National Archives at College Park - Still Pictures / wikimedia.org

27 апреля 1952 года опытный самолет "88-1" совершил первый полет продолжительностью 12 минут. Им управлял летчик-испытатель Николай Рыбко. С обретением Ту-16 советская авиация получила первый массовый реактивный носитель ядерного оружия.

Рыбко разогнал машину до 1020 км/ч, что было выше первоначальной проектной скорости. Последовавшие позже испытания на дальность тоже дали отличный результат: самолет пролетел 6050 км. А ведь в 1949 году, когда формировалось государственное задание, скромно указали - "не ниже 3000 км". Помимо всего, длительные перелеты показали, что все системы работают без сбоев.

Заводские испытания длились до 29 октября 1952 года, всего было выполнено 46 полетов. 13 ноября машину передали на государственные испытания в НИИ ВВС. Главной их целью было добиться избыточной снижения массы самолета, убрав все лишнее. Как оказалось, экземпляр "88-1" не совсем подходит для выполнения поставленных задач: помимо веса, были проблемы с работой дополнительного оборудования, а также с размещением стрелково-пушечного вооружения.

Для продолжения испытаний в срочном порядке построили облегченный дублер самолета, присвоив ему индекс "88-2". Параллельно решался вопрос о запуске первой серии машины, который в июле 1953 года планировали начать на авиазаводе №22. Главный конструктор Андрей Туполев дал своим подчиненным указание: найти возможность снизить массу самолета на несколько тонн, убрав перестраховочные параметры прочности, которые были заложены сверх меры - "на всякий случай". В результате этой борьбы с весом машина стала легче на целых 5 тонн.

Заводские испытания модели "88-2" начались в марте 1953 года, а закончились в сентябре. 28 мая 1954 года самолет был принят на вооружение ВВС СССР под названием Ту-16. Госиспытания показали, что с 3 тоннами бомб машина может пролететь 5760 км при максимальную скорости 992 км/ч и с практическим потолком 12800 метров. При этом максимальный взлетный вес составил 72 тонны. При таких параметрах самолет разбегался с относительной короткой взлетно-посадочной полосы - менее 2000 метров.

В течение 1954 года ВВС получили 70 Ту-16. Тем временем к производству самолета подключили еще два авиазавода: воронежский №64 и куйбышевский №1. За весь период выпуска Ту-16 выходил в 11 модификациях.

В те годы авиация развивалась бурно, машины быстро устаревали, и вряд ли разработчики самолета предполагали, что их творение станет долгожителем. Однако Ту-16 эксплуатировался всю вторую половину XX века и даже вошел в век XXI: хотя в России он был снят с вооружения в 1993 году, но до сих пор используется в армии Китая под названием Xian H-6.

Всего было выпущено более 1500 этих бомбардировщиков. Кроме того, Ту-16 стал прародителем первого советского пассажирского турбореактивного самолета Ту-104. А немного позже на его базе был сконструирован другой пассажирский лайнер - Ту-124.


Олег Галицких

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Xian H-6
Компании
Туполев
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
11.01.2021
Folha de S. Paulo (Бразилия): новое поколение бомбардировщиков мировых держав начнет появляться в 2021 году
09.03.2020
Stern (Германия): ПАК ДA — бомбардировщик-невидимка Путина, который должен взломать воздушную оборону Запада
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
26.05.2014
Пять секретов китайского оружия
05.02.2014
Эпоха, люди, самолет
24.12.2012
Дальняя авиация: за год до юбилея
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 05:10
  • 24443
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.04 04:13
  • 7
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 12:01
  • 1
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 27.04 12:00
  • 1
В США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы
  • 27.04 11:57
  • 1
Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе