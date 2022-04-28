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Военное обозрение

Глава Пентагона заявил о стоящей перед США и НАТО задаче снизить военный потенциал России

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Источник изображения: topwar.ru

Поставки вооружения на Украину западными странами не прекратятся, а наоборот, будут только наращиваться. Как заявили в Вашингтоне, перед Западом стоит задача как можно сильнее ослабить Россию, в том числе и в военном плане. Поэтому ни о каком прекращении военных действий со стороны Украины речи не идет.

Посетивший в минувшее воскресенье Киев глава Пентагона Ллойд Остин сделал одно, но немаловажное заявление. После встречи с Зеленским и проведения консультаций с другими странами-членами НАТО, он сообщил, что США, а также другие страны альянса будут снижать "военный потенциал" России, что в просторечьи обозначает нанесение как можно большего урона российской армии, российской военной инфраструктуре и т.д. Конечно же не сами, а посредством украинской армии. При этом в Пентагоне утверждают, что военный потенциал России и так уже стал слабее из-за действий ВСУ.

Я думаю, мы с самого начала ясно дали понять: мы действительно хотим усложнить для России возможность угрожать своим соседям, чтобы у них было меньше возможностей для этого

- заявил Ллойд.

Не отстает от своего американского коллеги и британский министр обороны Бен Уоллес, заявивший, что задачи западной коалиции принудить Россию к заключению мира на "условиях Украины" (читай - Запада). По словам министра, он прямо "мечтает" не только изгнать Россию с территории Украины, но и вернуть все к границам до 2014 года.

Я хочу выдворить Путина не только на дофевральские рубежи. Он незаконно вторгся в Крым, он незаконно вторгся в Донецк, и он должен соблюдать международное право и в конечном итоге покинуть Украину

- заявил Уоллесс.

Судя по последним событиям, в том числе и на территории приграничных районов России, Зеленский со своей командой уже во всю исполняют поступившие от западных спонсоров указания.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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