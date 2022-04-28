Глава Пентагона заявил о стоящей перед США и НАТО задаче снизить военный потенциал России

Источник изображения: topwar.ru
Поставки вооружения на Украину западными странами не прекратятся, а наоборот, будут только наращиваться. Как заявили в Вашингтоне, перед Западом стоит задача как можно сильнее ослабить Россию, в том числе и в военном плане. Поэтому ни о каком прекращении военных действий со стороны Украины речи не идет.
Посетивший в минувшее воскресенье Киев глава Пентагона Ллойд Остин сделал одно, но немаловажное заявление. После встречи с Зеленским и проведения консультаций с другими странами-членами НАТО, он сообщил, что США, а также другие страны альянса будут снижать "военный потенциал" России, что в просторечьи обозначает нанесение как можно большего урона российской армии, российской военной инфраструктуре и т.д. Конечно же не сами, а посредством украинской армии. При этом в Пентагоне утверждают, что военный потенциал России и так уже стал слабее из-за действий ВСУ.
- заявил Ллойд.
Не отстает от своего американского коллеги и британский министр обороны Бен Уоллес, заявивший, что задачи западной коалиции принудить Россию к заключению мира на "условиях Украины" (читай - Запада). По словам министра, он прямо "мечтает" не только изгнать Россию с территории Украины, но и вернуть все к границам до 2014 года.
- заявил Уоллесс.
Судя по последним событиям, в том числе и на территории приграничных районов России, Зеленский со своей командой уже во всю исполняют поступившие от западных спонсоров указания.