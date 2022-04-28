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ЦАМТО

Состоялась церемония крещения шестого корвета класса K-130, предназначенного для ВМС Германии

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Источник изображения: Фото: NVL Group

ЦАМТО, 27 апреля. На предприятии компании Blohm + Voss в Гамбурге состоялась церемония крещения шестого корвета класса K-130 ("Брауншвейг"), предназначенного для ВМС Германии. Корвет получил наименование "Кельн".

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВМС Германии состоят пять корветов класса K-130 ("Брауншвейг") первой серии, поставленных с 2008 по 2013 гг. Их основными задачами являются борьба с надводными кораблями и средствами воздушного нападения противника, поражение наземных целей в прибрежной зоне, эскорт судов, контроль прибрежной акватории, государственной границы и исключительной экономической зоны.

Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) 12 сентября 2017 года подписало контракт на строительство пяти корветов второй серии с консорциумом ARGE K130, в состав которого вошли Lurssen Werft GmbH & Co. (основной подрядчик), ThyssenKrupp Marine Systems GmbH и German Naval Yards (GNY). Стоимость заказа оценивается в 2,5 млрд. евро.

Церемония резки стали для строительства головного корвета K-130 второй серии, (F-265) "Кельн", состоялась 7 февраля 2019 года. 25 апреля 2019 года прошла церемония закладки киля этого корабля. Закладки киля второго корвета, (F-266) "Эмден", состоялась 30 января 2020 года, третьего, (F267) "Карлсруэ", – 6 октября 2020 года, четвертого, (F268) "Аусбург", – в июле 2021 года. В начале 2022 года началось строительство пятого корабля, "Любек" (Lubeck).

Как планируется, поставки кораблей ВМС Германии начнутся в 2022 году и будут завершены к 2026 году.

В рамках соглашения Lurssen строит носовые секции двух кораблей в Бремене, а три German Naval Yards Kiel GmbH – в Киль-Гаарден. Предприятие Peene-Werft в Вольгасте, которое также принадлежит Lurssen, строит кормовые секции всех пяти кораблей. Все пять корветов будут собраны, оборудованы и спущены на воду на предприятии Blohm + Voss NVL в Гамбурге. На испытания они также будут выходить из Гамбурга.

Компания Lurssen в октябре прошлого года была реорганизована на подразделение яхтостроения и военного кораблестроения. За последнее отвечает группа Naval Vessels Lurssen.

В сентябре 2020 года шведская компания Saab сообщила о получении заказа стоимостью 1,7 млрд. шведских крон (около 194 млн. долл.) на поставку ПКР RBS-15 для оснащения корветов K-130 второй серии ВМС Германии. Поставки запланированы на 2022-2026 гг. Atlas Elektronik и Thales Deutschland заключили контракт на поставку системы боевого управления для корветов K-130.

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Страны
Германия
Продукция
RBS-15
Компании
Lurssen
Thales
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
Braunschweig
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